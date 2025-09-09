 Erling Haaland marca 5 goles en el Noruega 11-1 Moldavia
Deportes

Erling Haaland brilla en el Noruega 11-1 Moldavia

Un repóker de Erling Haaland deja a Noruega con un pie en el Mundial 2026.

Erling Haaland marca cinco goles a Moldavia en el camino al Mundial 2026
Erling Haaland marca cinco goles a Moldavia en el camino al Mundial 2026 / FOTO: EFE

Erling Haaland, delantero del Manchester City, anotó cinco tantos este martes en la goleada de Noruega a Moldavia (11-1), que con esta victoria dio un paso de gigante hacia su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

El cuadro que dirige Stale Solbakken pasó por encima de Moldavia en la primera parte (5-0) en un partido en el que también anotó Martin Odegaard, quien además repartió dos asistencias, y en el que Thelo Aasgaard hizo un póker.

Suman 15 puntos en cinco partidos y son líderes del grupo I, con Italia e Israel (9 puntos) segunda y tercera respectivamente.

Otros resultados

En el grupo K, Albania superó a Letonia por la mínima (1-0) con el tanto de Kristjan Asllani y se colocó segunda de la tabla con ocho puntos, solo por detrás de Inglaterra. Los británicos ganaron con facilidad ante Serbia por 0-5 para firmar un 15 de 15 que les deja con pie y medio en el Mundial.

Ucrania y Azerbaiyán se repartieron los puntos en un empate a 1 que no deja satisfecho a ninguno de los dos, ya que son tercero y cuarto respectivamente con solo una unidad, mientras que Francia, líder de este grupo D con seis puntos, tuvo que remontar ante Islandia gracias a los tantos de Kylian Mbappé y de Bradley Barcola (2-1).

Armenia superó a Irlanda por 2-1 y dio un paso importante en el grupo F, donde se colocó segunda con 3 puntos. La líder sigue siendo Portugal (6/6), que también tuvo que remontar y lo hizo con el gol de Bernardo Silva, el de Cristiano Ronaldo y el de Joao Cancelo (2-3).

El grupo H se puso al rojo vivo tras la victoria de Austria ante Bosnia por 1-2 con goles de Sabitzer y Laimer, un resultado que les convierte en colíderes con 12 puntos cada uno. En el otro encuentro Chipre y Rumanía empataron a dos, ambas prácticamente descartadas para la clasificación.

Un total de 16 selecciones UEFA tendrán billete para el Mundial. Los 12 primeros de grupo conseguirán el pase directo, mientras que las cuatro plazas restantes se determinarán mediante eliminatorias en las que participarán los 12 segundos de grupo.

Cristiano Ronaldo iguala el récord de goles en Eliminatorias de Carlos Ruiz

Cristiano Ronaldo alcanzó los 39 goles en Eliminatorias y empató a Carlos ‘El Pescado’ Ruiz como máximo goleador histórico. En octubre podría romper el récord en solitario.

*Información EFE.

