Messi termina como goleador de la eliminatoria Conmebol

La decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 dejó a Bolivia lista para jugar la repesca y a Venezuela a la espera del comienzo de las clasificatorias del Mundial 2030 y así olvidar que dejó pasar una gran oportunidad para poder asistir a su primera cita orbital. Messi fue el goleador de la eliminatoria.
Argentina, que jugó este martes sin Lionel Messi, comandó el orden final de las selecciones clasificadas con 38 puntos. La siguieron Ecuador con 29, con 28 Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay para cerrar el privilegiado grupo que competirá en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
La "Verde", por su parte, acabó séptima con 20 puntos y con el cupo para disputar la repesca intercontinental junto a cinco selecciones más: una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf; que se jugará entre el 23 y el 31 de marzo del otro año por un lugar en la Copa del Mundo.
Por lo pronto, el sorteo de los grupos para el Mundial de 2026 se celebrará en Washington el 5 de diciembre en Estados Unidos.
Estos son los hechos que marcaron el día 733 de unas eliminatorias sudamericanas que comenzaron el 7 de septiembre de 2023 y que hoy bajaron el telón.
Miguel Terceros cerca de Messi
El delantero y goleador de la selección de Bolivia de 21 años, Miguel Terceros, atribuyó los siete goles que anotó en las eliminatorias suramericanas, uno de ellos en la victoria por 1-0 ante Brasil, a sus compañeros y al público boliviano que confiaron en su capacidad.
"Agradecer a todo este público lindo, (estoy) muy feliz. Este grupo se lo merece, venimos trabajando mucho, es el reflejo de esta gente", indicó el futbolista del América Mineiro brasileño.
Consultado sobre si el gol que anotó ante Brasil, por vía de un penalti bien ejecutado, fue el mejor que anotó de los siete que lo colocan entre los primeros artilleros de la eliminatoria, dijo que "sin duda", porque es el que dio la victoria y el que metió a la Verde en la repesca.
"El grupo va siempre primero todo lo que hice es gracias a ellos, también agradecer al cuerpo técnico que me dio la confianza desde el principio", afirmó.
Goleadores
- L. Messi (Argentina) 8
- Luis Díaz (Colombia) 7
- Miguel Terceros (Bolivia) 7
*Información EFE.