 Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España
Deportes

Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025

Tras superar la dura etapa de alta montaña, Sergio Chumil sigue firme en la Vuelta a España 2025 y apunta a mejorar su posición en la prueba contrarreloj de este jueves.

Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 - Burgos BH
Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 / FOTO: Burgos BH

Después de superar por completo la gastroenteritis que lo afectó en días anteriores, Sergio Chumil volvió a la competencia este miércoles 10 de septiembre para disputar la etapa 17 de la Vuelta a España 2025. La jornada se desarrolló en un recorrido de alta montaña, terreno donde el ciclista guatemalteco suele destacar, aunque en esta ocasión el desgaste previo se dejó notar en su rendimiento.

El triunfo de la jornada correspondió al italiano Giulio Pellizzari, quien se consolida como el mejor ciclista joven de esta edición de la Vuelta. Por su parte, en la clasificación general no hubo cambios en los primeros lugares, y el danés Jonas Vingegaard mantuvo el maillot rojo por una etapa más, asegurando su liderazgo en la competencia.

Chumil supera una etapa más de 'La Vuelta'

Sergio Chumil finalizó la etapa en la posición 133, registrando un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 17 segundos, a 27 minutos y 17 segundos del ganador de la jornada. En la clasificación general, el guatemalteco se mantiene en el puesto 86 con un tiempo acumulado de 67 horas, 34 minutos y 36 segundos, a 2 horas, 40 minutos y 41 segundos del líder Vingegaard. A pesar de la diferencia, Chumil sigue mostrando su fortaleza y constancia, factores clave para afrontar la recta final de la ronda española.

La Vuelta a España 2025 continuará este jueves 11 de septiembre con la etapa 18, una contrarreloj individual de 27,2 kilómetros con inicio y final en Valladolid. Con un desnivel positivo de apenas 140 metros, el recorrido favorece a los especialistas en esta modalidad, aunque contará con un pequeño repecho que podría exigir algo de estrategia. Sergio Chumil, actual campeón guatemalteco de contrarreloj, tiene una gran oportunidad de recuperar posiciones y mejorar su tiempo en la general, aprovechando su habilidad en esta especialidad para cerrar con fuerza la tercera y última semana de la competencia.

Foto embed
Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 - Agencia EFE

