Vuelta a España reduce su etapa 18 para "mayor protección"

La Vuelta a España 2025, en su edición número 80, ha sido un evento marcado por la intensidad deportiva y, lamentablemente, por incidentes externos que han afectado su desarrollo. Uno de los cambios más destacados se anunció para la etapa 18, una contrarreloj individual programada en Valladolid para el jueves 11 de septiembre. Inicialmente concebida con un recorrido de 27,2 kilómetros, completamente llano y favorable a los especialistas, la organización decidió reducirla en 15 kilómetros, quedando en solo 12,2 kilómetros. Esta modificación busca "dotar de una mayor protección al desarrollo" de la prueba, según explicaron los responsables de la carrera, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y el Colegio de Comisarios. El objetivo es claro: evitar riesgos innecesarios en un contexto de crecientes tensiones que han interrumpido varias jornadas previas, manteniendo la salida y la meta originales para preservar la esencia del trazado.
Este recorte no es un capricho, sino una respuesta pragmática a la realidad vivida en las etapas anteriores. La contrarreloj, única individual de la edición, representa un momento clave para la clasificación general, donde favoritos como Jonas Vingegaard o João Almeida podrían consolidar o revertir diferencias. Sin embargo, con un desnivel mínimo de apenas 140 metros y dos puntos intermedios en los kilómetros 8,4 y 18,7, el nuevo formato acorta el sufrimiento potencial de los corredores, pero también reduce el impacto táctico de la especialidad. Los organizadores enfatizaron que la decisión se tomó tras consultas exhaustivas, priorizando la integridad de participantes y espectadores. En un recorrido que incluye un pequeño repecho, el viento podría seguir siendo un factor decisivo, aunque ahora con menos exposición a posibles altercados externos.
Representación guatemalteca en la Vuelta a España 2025
La etapa 17, disputada hoy miércoles 10 de septiembre entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero, con 137 kilómetros de perfil ondulado y final en alto, sirvió de preludio a este cambio. El guatemalteco Sergio Chumil, del equipo Burgos-BH y único representante centroamericano en la ronda, completó la jornada en la posición 133, con un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 17 segundos, a 27 minutos y 17 segundos del vencedor, el italiano Giulio Pellizzari.
Tras superar una gastroenteritis que lo había afectado en días previos, Chumil mostró resiliencia en un terreno exigente, aunque lejos de las opciones de victoria. Su actuación, aunque modesta en el resultado, resalta su constancia en una Vuelta donde ha logrado posiciones destacadas en la general joven, consolidándose como un talento emergente pese a las dificultades físicas y el ritmo impuesto por los escaladores.
Manifestaciones pro-Palestina
Las manifestaciones pro-Palestina han sido un hilo conductor en esta edición, centradas en rechazar la participación del equipo Israel-Premier Tech como símbolo de solidaridad con Gaza. En etapas como la 11 en Bilbao, la protesta masiva obligó a neutralizar los últimos tres kilómetros, dejando la jornada sin ganador oficial. Similarmente, en la 13 camino al Angliru, un grupo bloqueó la carretera a 12 kilómetros de meta, resultando en 12 detenciones, mientras que en la 15 un activista provocó la caída de Javier Romo del Movistar.
En la etapa 16, el final se adelantó ocho kilómetros por bloqueos, con Egan Bernal imponiéndose en un sprint atípico. Estos incidentes, que han incluido banderas, pancartas y hasta hackeos en la radio de carrera, han generado temor en el pelotón y refuerzos policiales, recordando que el deporte no está ajeno a los conflictos globales. La Vuelta prosigue hacia Madrid, con la esperanza de que la paz prevalezca en las etapas finales.