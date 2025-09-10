 Vuelta a España reduce su etapa 18 para "mayor protección"
Deportes

Vuelta a España reduce su etapa 18 para "mayor protección"

La Vuelta a España 2025 acortó la etapa 18 de 27,2 a 12,2 km en Valladolid para reforzar la seguridad, respondiendo a las protestas pro-Palestina que han interrumpido varias jornadas del evento.

Compartir:
Protestas pro-Palestina en la Vuelta a España 2025 - EFE
Protestas pro-Palestina en la Vuelta a España 2025 / FOTO: Agencia EFE

La Vuelta a España 2025, en su edición número 80, ha sido un evento marcado por la intensidad deportiva y, lamentablemente, por incidentes externos que han afectado su desarrollo. Uno de los cambios más destacados se anunció para la etapa 18, una contrarreloj individual programada en Valladolid para el jueves 11 de septiembre. Inicialmente concebida con un recorrido de 27,2 kilómetros, completamente llano y favorable a los especialistas, la organización decidió reducirla en 15 kilómetros, quedando en solo 12,2 kilómetros. Esta modificación busca "dotar de una mayor protección al desarrollo" de la prueba, según explicaron los responsables de la carrera, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y el Colegio de Comisarios. El objetivo es claro: evitar riesgos innecesarios en un contexto de crecientes tensiones que han interrumpido varias jornadas previas, manteniendo la salida y la meta originales para preservar la esencia del trazado.

Este recorte no es un capricho, sino una respuesta pragmática a la realidad vivida en las etapas anteriores. La contrarreloj, única individual de la edición, representa un momento clave para la clasificación general, donde favoritos como Jonas Vingegaard o João Almeida podrían consolidar o revertir diferencias. Sin embargo, con un desnivel mínimo de apenas 140 metros y dos puntos intermedios en los kilómetros 8,4 y 18,7, el nuevo formato acorta el sufrimiento potencial de los corredores, pero también reduce el impacto táctico de la especialidad. Los organizadores enfatizaron que la decisión se tomó tras consultas exhaustivas, priorizando la integridad de participantes y espectadores. En un recorrido que incluye un pequeño repecho, el viento podría seguir siendo un factor decisivo, aunque ahora con menos exposición a posibles altercados externos.

Representación guatemalteca en la Vuelta a España 2025

La etapa 17, disputada hoy miércoles 10 de septiembre entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero, con 137 kilómetros de perfil ondulado y final en alto, sirvió de preludio a este cambio. El guatemalteco Sergio Chumil, del equipo Burgos-BH y único representante centroamericano en la ronda, completó la jornada en la posición 133, con un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 17 segundos, a 27 minutos y 17 segundos del vencedor, el italiano Giulio Pellizzari.

Tras superar una gastroenteritis que lo había afectado en días previos, Chumil mostró resiliencia en un terreno exigente, aunque lejos de las opciones de victoria. Su actuación, aunque modesta en el resultado, resalta su constancia en una Vuelta donde ha logrado posiciones destacadas en la general joven, consolidándose como un talento emergente pese a las dificultades físicas y el ritmo impuesto por los escaladores.

Foto embed
Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 - Agencia EFE

Manifestaciones pro-Palestina

Las manifestaciones pro-Palestina han sido un hilo conductor en esta edición, centradas en rechazar la participación del equipo Israel-Premier Tech como símbolo de solidaridad con Gaza. En etapas como la 11 en Bilbao, la protesta masiva obligó a neutralizar los últimos tres kilómetros, dejando la jornada sin ganador oficial. Similarmente, en la 13 camino al Angliru, un grupo bloqueó la carretera a 12 kilómetros de meta, resultando en 12 detenciones, mientras que en la 15 un activista provocó la caída de Javier Romo del Movistar.

En la etapa 16, el final se adelantó ocho kilómetros por bloqueos, con Egan Bernal imponiéndose en un sprint atípico. Estos incidentes, que han incluido banderas, pancartas y hasta hackeos en la radio de carrera, han generado temor en el pelotón y refuerzos policiales, recordando que el deporte no está ajeno a los conflictos globales. La Vuelta prosigue hacia Madrid, con la esperanza de que la paz prevalezca en las etapas finales.

En Portada

Arévalo se pronuncia sobre estado de salud de Giammatteit
Nacionales

Arévalo se pronuncia sobre estado de salud de Giammattei

01:34 PM, Sep 10
Reforma busca prohibir que se otorguen derechos exclusivos a eventos deportivos t
Nacionales

Reforma busca prohibir que se otorguen derechos exclusivos a eventos deportivos

02:30 PM, Sep 10
Supuesta desaparición de bebé: MP anuncia acciones legales contra denunciantet
Nacionales

Supuesta desaparición de bebé: MP anuncia acciones legales contra denunciante

11:32 AM, Sep 10
FUERTE VIDEO: Le disparan a famoso activista Charlie Kirk en evento en universidadt
Internacionales

FUERTE VIDEO: Le disparan a famoso activista Charlie Kirk en evento en universidad

02:32 PM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalJusticiaEE.UU.Mundial 2026redes socialesSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos