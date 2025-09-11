Cristiano elegido 'El mejor de siempre' por Liga de Portugal

Cristiano Ronaldo recibió este miércoles el premio 'El mejor de siempre' en una gala organizada por la Liga de Portugal, que a su vez destacó el legado de una "figura ineludible del deporte e ídolo de millones".
Cristiano, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Al Nassr saudí, fue uno de los galardonados en los 'Liga Portugal Awards', que se celebraron en la ciudad de Oporto, y en un mensaje en video expresó que el premio "es un gran orgullo".
"Agradezco a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo de mi carrera a conquistar este maravilloso trofeo. También quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a todos aquellos que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor", dijo el delantero portugués de 40 años.
Por su parte, la Liga de Portugal, en un comunicado, destacó que Cristiano "marcó una época y dejará una huella indeleble en el futbol mundial".
"Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas. Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, ha construido un legado que lo sitúa como 'el mejor de siempre'", escribió.
Edición más reciente (2025)
La tercera edición de los Liga Portugal Awards 2025 premió a los destacados de la temporada 2024-2025, con énfasis en el Sporting CP (campeón de liga) y jugadores como Cristiano Ronaldo y Emílio Martínez.
La gala incluyó tributos y se transmitió en vivo, marcando el primer evento sin Pedro Proença como presidente de la Liga (ahora en la Federación Portuguesa de Futbol).
Estos premios son un referente en el fútbol portugués, similar a los de otras ligas europeas, y ayudan a celebrar el talento local e internacional en la Primeira Liga.
*Información EFE.