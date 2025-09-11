 Cristiano elegido 'El mejor de siempre' por Liga de Portugal
Deportes

Cristiano elegido 'El mejor de siempre' por Liga de Portugal

La Liga de Portugal destacó que Cristiano "marcó una época y dejará una huella indeleble en el futbol mundial".

Compartir:
Cristiano Ronaldo defendiendo la camisola de Portugal
Cristiano Ronaldo defendiendo la camisola de Portugal / FOTO: EFE

Cristiano Ronaldo recibió este miércoles el premio 'El mejor de siempre' en una gala organizada por la Liga de Portugal, que a su vez destacó el legado de una "figura ineludible del deporte e ídolo de millones".

Cristiano, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Al Nassr saudí, fue uno de los galardonados en los 'Liga Portugal Awards', que se celebraron en la ciudad de Oporto, y en un mensaje en video expresó que el premio "es un gran orgullo".

"Agradezco a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo de mi carrera a conquistar este maravilloso trofeo. También quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a todos aquellos que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor", dijo el delantero portugués de 40 años.

Por su parte, la Liga de Portugal, en un comunicado, destacó que Cristiano "marcó una época y dejará una huella indeleble en el futbol mundial".

"Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas. Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, ha construido un legado que lo sitúa como 'el mejor de siempre'", escribió.

Edición más reciente (2025)

La tercera edición de los Liga Portugal Awards 2025 premió a los destacados de la temporada 2024-2025, con énfasis en el Sporting CP (campeón de liga) y jugadores como Cristiano Ronaldo y Emílio Martínez.

La gala incluyó tributos y se transmitió en vivo, marcando el primer evento sin Pedro Proença como presidente de la Liga (ahora en la Federación Portuguesa de Futbol).

Estos premios son un referente en el fútbol portugués, similar a los de otras ligas europeas, y ayudan a celebrar el talento local e internacional en la Primeira Liga.

Cristiano Ronaldo iguala el récord de goles en Eliminatorias de Carlos Ruiz

Cristiano Ronaldo alcanzó los 39 goles en Eliminatorias y empató a Carlos ‘El Pescado’ Ruiz como máximo goleador histórico. En octubre podría romper el récord en solitario.

*Información EFE.

En Portada

Arévalo no participará de la Sesión Solemne de este juevest
Nacionales

Arévalo no participará de la Sesión Solemne de este jueves

07:28 AM, Sep 11
Municipal: José Morales regresa lesionado de Selección Nacionalt
Deportes

Municipal: José Morales regresa lesionado de Selección Nacional

08:37 AM, Sep 11
Allanan viviendas en zona 5 por casos de trata de personast
Nacionales

Allanan viviendas en zona 5 por casos de trata de personas

07:46 AM, Sep 11
Bad Bunny excluye a EE.UU. de su gira por temor a las redadast
Farándula

Bad Bunny excluye a EE.UU. de su gira por temor a las redadas

07:44 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos