 La Plaza se llenó de aficionados para partidos de Selección
La Plaza, la nueva casa de los aficionados de Selección Nacional

La Plaza de zona 1 capital recibió los sueños, ilusión, esperanza de miles de aficionados de ver a su Selección Nacional clasificar a su primer Mundial de la FIFA.

Aficionados disfrutaron los juegos de la Selección Nacional en La Plaza de zona 1 capital
Aficionados disfrutaron los juegos de la Selección Nacional en La Plaza de zona 1 capital / FOTO: Omar Solís

La Plaza Central de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, la cual está rodeada del Palacio Nacional de la Cultura, la Catedral Metropolitana, el Portal y cerca de ella la Plaza de la Constitución fue el mejor escenario donde miles de fanáticos disfrutaron en pantallas gigantes los duelos de la Selección Nacional de Guatemala ante El Salvador y Panamá de las eliminatorias mundialista Concacaf de cara al Mundial 2026.

Debido a la problemática que causó la venta de boletos para el duelo del 4 de septiembre entre Guatemala y El Salvador, los cuales una gran porción quedó entre patrocinadores y personas afines a la Federación, muchos guatemaltecos de a pie se quedaron sin la posibilidad de obtener un boleto para el juego que se desarrolló en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad Capital.   

Ante ello, autoridades estatales decidieron colocar pantallas gigantes en la Plaza y centros deportivos para que los chapines no se perdieran los juegos de su Selección.

A la Plaza Central llegaron cientos y cientos de aficionados, familias completas, grupos de amigos, parejas y en sí, todo aquel aficionado orgulloso de la "Azul y Blanco".

La Plaza de zona 1 se llenó de aficionados para ambos partidos, pese a que la lluvia afectó gran parte del duelo ante Panamá del lunes 8 de septiembre, pero eso no fue impedimento para que los hinchas presenciaran el partido y gritaran con el alma el gol de Óscar Santis.

Fueron dos partidos, dos noches, 180 minutos que llenaron de pasión y nerviosismo a los seguidores de la "Bicolor", quienes en cada jugada expresaban con gritos, gestos y demás, el sentir por la Selección.

Reforma busca prohibir que se otorguen derechos exclusivos a eventos deportivos

La reforma busca declarar de interés nacional eventos deportivos, como los partidos de la Selección Nacional de Futbol, para que se transmitan sin obligar a guatemaltecos a verlos en parques y plazas por falta de acceso.

Fotogalería

Emisoras Unidas de Guatemala estuvo presente ahí junto a los hinchas de la Selección Nacional, quienes dejaron una serie de imágenes hermosas que reflejan el amor que se siente por el equipo de todos.

Gritos, lágrimas, insultos, agonía, desesperación, nerviosismo, felicidad y muchos sentimientos más quedaron grabadas en el lente de nuestro fotoperiodista Omar Solís.

Una de las fotos captadas por Solís tuvo mucho impacto en las redes sociales, a tal punto que se hizo viral.   

Se trata de un señor de aproximadamente 65 años, quien con una bolsa de nylon transparente cubría su cuerpo de la fuerte lluvia que azotó durante el duelo entre Panamá-Guatemala.

La imagen lo refleja con la mano empuñada durante parte del encuentro. Su mirada, llena de ilusión y esperanza de querer ver a su Selección clasificar por vez primera a la Copa del Mundo de la FIFA.

Para octubre, cuando la Selección Nacional de Guatemala visite a Surinam (10) y El Salvador (14), nuevamente la Plaza acogerá a los aficionados más fieles de la "Sele", quienes esperan en noviembre celebrar en la histórica Plaza la clasificación al Mundial 2026.

La Plaza: Aficionados de Selección Nacional de Guatemala | Omar Solís

La Plaza: Aficionados de Selección Nacional de Guatemala | Omar Solís

La Plaza: Aficionados de Selección Nacional de Guatemala | Omar Solís

La Plaza: Aficionados de Selección Nacional de Guatemala | Omar Solís

La Plaza: Aficionados de Selección Nacional de Guatemala | Omar Solís

La Plaza: Aficionados de Selección Nacional de Guatemala | Omar Solís

La Plaza: Aficionados de Selección Nacional de Guatemala | Omar Solís

La Plaza: Aficionados de Selección Nacional de Guatemala | Omar Solís

La Plaza: Aficionados de Selección Nacional de Guatemala | Omar Solís

