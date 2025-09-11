Sergio Chumil culmina contrarreloj de Vuelta a España 2025

Un total de 153 ciclistas continúan en la edición 2025 de La Vuelta a España, la cual cuenta con la participación del guatemalteco Sergio Chumil, quien ha sufrido una gastroenteritis en la parte final, situación que lo ha afectado en su rendimiento durante la competición europea, pero que con mucho esfuerzo culmina etapa a etapa acercándose así al cierre del evento que será este domingo 14 de septiembre.
Este jueves 11 de septiembre, cuando el mundo recuerda los atentados contra las "Torres Gemelas (11 de septiembre 2004)", en Valladolid, España, los competidores se prepararon para encarar la contrarreloj individual (CRI), una especialidad que al guatemalteco le ha ido bien en el país. Pero salvando las diferencias con el nivel competitivo de los ciclistas que están en "La Vuelta", sumado al tema de salud de Sergio Chumil, la largada de 12.2 kilómetros no sería fácil.
Es de recordar que esta CRI tenía en su calendarización original un recorrido de 27.2 kilómetros, pero fue reducida a 12.2 kilómetros para reforzar la seguridad, respondiendo a las protestas proPalestina que han interrumpido varias jornadas del evento.
El guatemalteco Sergio Chumil fue el competidor número 68 en salir de Valladolid para el recorrido de los 12.2 kilómetros. El nacional lució para esta etapa 18 de la Vuelta a España el suéter de campeón que logró en el Campeonato Nacional celebrado el pasado 22 de junio en Quetzaltenango, Guatemala, y donde dejó atrás la hegemonía de Manuel Rodas, quien llevaba 12 años consecutivos siendo campeón de la contrarreloj.
El chapín terminó la modalidad de hoy en 15:16 minutos, y quedó a 02:16 minutos del ganador, el italiano Filippo Ganna, quien empeló un tiempo de 13:00 minutos. Sergio Chumil, del Burgos, fue posición 149 de un total de 153 competidos.
Clasificación general
En la clasificación general, corridas 18 etapas, el líder general de la competición sigue siendo el danés Jonas Vingegaard, del Team Visma / Lease A Bike con un acumulado de 65:07:13 horas.
Por su parte, el guatemalteco sigue en descenso y cada etapa pierde posiciones. Actualmente es lugar 86 con un tiempo acumulado de 67:49:52 horas y está a 02:42:39 horas del danés Vingegaard.
