 Juventus se lleva dramático triunfo en el Clásico Italiano
Deportes

La Juventus se lleva un dramático triunfo en el Clásico Italiano

En un auténtico partidazo, la Juventus venció al Inter (4-3) con un gol desde afuera del área, obra del montenegrino Vasilije Adzic.

La Juventus se lleva un dramático triunfo en el Clásico Italiano - EFE
La Juventus se lleva un dramático triunfo en el Clásico Italiano / FOTO: Agencia EFE

En un auténtico espectáculo de goles y emociones, la Juventus se impuso este sábado al Inter de Milán por 4-3 en el siempre intenso Clásico de Italia. El héroe inesperado fue el joven montenegrino Vasilije Adzic, de apenas 19 años, quien en el minuto 91 desató la locura en Turín con un disparo imparable desde fuera del área, sellando así un triunfo agónico para la "Vecchia Signora". El resultado confirmó la supremacía reciente del cuadro bianconero en este duelo histórico, donde ha salido vencedor en tres enfrentamientos consecutivos.

El partido fue un vaivén constante, con ambos equipos demostrando sus virtudes y carencias. La Juventus comenzó mejor, con Bremer y Kelly sorprendiendo al adelantarse en el marcador. Sin embargo, el Inter reaccionó de la mano de Hakan Calhanoglu, quien con dos golazos espectaculares mantuvo con vida a los suyos. Entre tanto, el joven turco Kenan Yildiz volvió a poner arriba a la Juve antes del descanso, confirmando que la nueva generación bianconera también quiere dejar su huella en partidos grandes.

Juventus da un golpe sobre la mesa

La segunda parte fue todavía más frenética. Marcus Thuram firmó la remontada interista con el 3-2, despertando emociones encontradas en su padre Lilian, exjugador de la Juventus. Sin embargo, apenas unos minutos después, su hermano Khephren respondió con un cabezazo certero que devolvió la igualdad al marcador, protagonizando un insólito duelo familiar que dejó huella en el Derby d’Italia. El 3-3 parecía cerrar un choque vibrante, justo por lo visto en la cancha y poético por la rivalidad entre hermanos.

Pero el destino reservaba un último capítulo. En el minuto 91, Vasilije Adzic se animó a disparar desde larga distancia y venció a Sommer con un remate que entró en la historia del clásico. El gol no solo mantuvo invicta a la Juventus, sino que también evidenció las dudas de un Inter que ha caído en dos de las primeras tres jornadas. El triunfo reafirma el carácter competitivo de la Juve y, sobre todo, confirma que el Derby d’Italia sigue siendo uno de los partidos más apasionantes del fútbol mundial.

