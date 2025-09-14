 Sergio Chumil: Su mejor y peor momento de La Vuelta a España
Deportes

Sergio Chumil recuerda su mejor y peor momento de la Vuelta a España

Mediante una entrevista, el ciclista guatemalteco recordó aspectos importantes de esta su primera e histórica participación en la Vuelta a España 2025.

Compartir:
Sergio Chumil culminó con éxito la Vuelta a España 2025
Sergio Chumil culminó con éxito la Vuelta a España 2025 / FOTO: @BurgosBH

El ciclismo nacional está de fiesta luego de que su máximo exponente, el guatemalteco Sergio Chumil lograra terminar una convulsiva Vuelta a España 2025, lo que significó su primer gran giro a nivel europeo.

Ubicado en la posición 69, Sergio Chumil hizo que la bandera nacional aparezca en el listado oficial de la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras recorridas 21 etapas (tres semanas de competencia). Chumil, nacido en Tecpán Guatemala, Chimaltenango, acumuló 77:10:06 horas y quedó a 02:49:38 horas del líder y ganador, el danés Jonas Vingegaard, del Team Visma / Lease a Bike, quien acumuló 74:20:28 horas.

Previo a la última etapa, Sergio Chumil brindó una entrevista a los organizadores de La Vuelta, y el ciclista del Burgos Burpellet BH dio a conocer cuál fue su mejor y peor momento.

"Mi mejor momento fue una de las primeras semanas donde iba bastante bien, mi peor momento fue en una de las etapas donde llegué de último, pero supe afrontar esa etapa y poco a poco pudimos pasarla", reconoció Sergio Chumil.

Respecto a terminar su primera Vuelta a España, Sergio Chumil dijo: "Ha sido todo un gran proceso tanto para mí y como el equipo. Al final tuvimos semanas que quizá no fueron mejores para nosotros, pero supimos aguantar y darle la vuelta y hoy disfrutamos del final".    

Así le fue a Sergio Chumil en La Vuelta

Sergio Chumil demostró una gran solidez en la alta montaña y una capacidad de lucha encomiable, saliendo reforzado de su primera gran vuelta.

El guatemalteco, que recientemente renovaba con el Burgos Burpellet BH hasta 2028, llegó a situarse en el top-20 de la general tras la primera semana de competición gracias a sus actuaciones en puertos de entidad como Limone Piemonte, Pal, Cerler o Valdezcaray.

La enfermedad le golpeó el día de Bilbao, pero demostró una gran entereza y capacidad de lucha para superar obstáculos como el Angliru o La Farrapona, recuperándose de cara a la última semana de la carrera.

En los últimos días se dejó ver al ataque en la etapa de Guijuelo y acabó 20º en la subida a la Bola del Mundo desde la escapada.

Sergio Chumil completa la Vuelta a España 2025

El guatemalteco Sergio Chumil completó la Vuelta a España 2025, pero la etapa final quedó cancelada por protestas y enfrentamientos con manifestantes pro-Palestina.

En Portada

Desfile del 15 de septiembre tendrá cambios en la capitalt
Nacionales

Desfile del 15 de septiembre tendrá cambios en la capital

11:25 AM, Sep 14
Recorridos de antorchas se incrementan este domingot
Nacionales

Recorridos de antorchas se incrementan este domingo

10:08 AM, Sep 14
El papa León XIV celebra su cumpleaños 70 en la Plaza de San Pedrot
Internacionales

El papa León XIV celebra su cumpleaños 70 en la Plaza de San Pedro

11:03 AM, Sep 14
Sergio Chumil recuerda su mejor y peor momento de la Vuelta a Españat
Deportes

Sergio Chumil recuerda su mejor y peor momento de la Vuelta a España

01:23 PM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalredes socialesMundial 2026JusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos