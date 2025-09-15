 Duplantis impone nuevo récord mundial en salto con pértiga
Deportes

Armand Duplantis impone nuevo récord mundial en salto con pértiga

Imparable en la pértiga, Duplantis ganó en Tokio su tercer campeonato mundial y alcanzó un nuevo récord mundial de 6,30 metros, superando su propio récord anterior.

Compartir:
Armand Duplantis impone nuevo récord mundial en salto con pértiga - EFE
Armand Duplantis impone nuevo récord mundial en salto con pértiga / FOTO: Agencia EFE

Armand Duplantis volvió a dejar claro que es el rey absoluto del salto con pértiga al conquistar, por tercera vez en su carrera, el título mundial en Tokio. El sueco no solo se coronó campeón, sino que además lo hizo con un nuevo récord del mundo de 6,30 metros, alcanzado en su último intento. Con esta hazaña, no solo superó a todos sus rivales con una amplia ventaja, sino que reafirmó la sensación de que compite únicamente contra sí mismo, pues cada vez que entra a la pista, la verdadera incógnita es si batirá su propia marca.

La superioridad de Duplantis es tal que incluso durante la ronda de clasificación en el Estadio Olímpico de Tokio se le vio desconectado, casi aburrido por la falta de exigencia. Sin embargo, en las finales el sueco se transforma, motivado por el ambiente y la presión del público. En este mismo escenario, donde ya había ganado el oro olímpico en 2021 —aunque sin espectadores por la pandemia—, encontró ahora la oportunidad perfecta para brillar ante una afición entregada.

Duplantis, rey absoluto de salto con pértiga

El podio lo completaron el griego Emmanouil Karalis, quien se llevó la plata con un salto de 6,00 metros, y el australiano Kurtis Marschall, bronce con 5,95 metros. Pero la fiesta fue de Duplantis, que celebró la gesta envuelto en la bandera sueca, sonriente y desbordado de energía. Tras la ceremonia, buscó en las gradas a su pareja, Desire Inglander, para fundirse en un emotivo abrazo junto a sus padres, piezas claves en su formación: su madre, Helena, exjugadora de voleibol y preparadora física, y su padre, Greg, antiguo pertiguista y ahora su entrenador.

Con apenas 25 años, el sueco ya acumula un palmarés impresionante: dos oros olímpicos, tres títulos mundiales al aire libre, tres en pista cubierta, además de múltiples oros europeos y 41 victorias en la Liga Diamante. Desde su primer récord en 2020 en Torún hasta este 15 de septiembre en Tokio, suma ya catorce marcas mundiales, distanciándose cada vez más del legendario Sergey Bubka. Además de los títulos y la gloria, Duplantis se llevó 70.000 dólares por la medalla de oro y otros 100.000 por su nuevo récord, confirmando que su reinado no tiene comparación en la historia reciente del atletismo.

Foto embed
Armand Duplantis impone nuevo récord mundial en salto con pértiga - Agencia EFE

En Portada

EN IMÁGENES. Desfile recorre el centro de la Ciudad para celebrar la Independenciat
Nacionales

EN IMÁGENES. Desfile recorre el centro de la Ciudad para celebrar la Independencia

08:26 AM, Sep 15
Rubio dice que Hamás puede rendirse esta noche si quisierat
Internacionales

Rubio dice que Hamás puede "rendirse esta noche" si quisiera

07:41 AM, Sep 15
Carlos El Pescado Ruiz celebra su cumpleaños número 46t
Deportes

Carlos El Pescado Ruiz celebra su cumpleaños número 46

07:52 AM, Sep 15
La belleza y significado de los 7 símbolos patrios de Guatemalat
Farándula

La belleza y significado de los 7 símbolos patrios de Guatemala

07:07 AM, Sep 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.redes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos