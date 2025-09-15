Carlos 'El Pescado' Ruiz celebra su cumpleaños número 46

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, conocido mundialmente como "El Pescadito" o "El Pescado", celebra su cumpleaños número 46. Nacido en la Ciudad de Guatemala en 1979, este delantero guatemalteco se erige como una figura legendaria del fútbol centroamericano, un hombre cuya agilidad en el campo lo convirtió en sinónimo de astucia y precisión.
Desde sus inicios en las calles de la colonia Bellos Horizontes, Ruiz demostró un talento innato que lo llevó a conquistar escenarios internacionales, dejando una huella imborrable en la historia deportiva de su país. En un día como este, Guatemala se detiene a honrar no solo a un jugador, sino a un ícono que transformó el balompié local en un sueño accesible para generaciones enteras.
Carlos Ruiz, el mejor jugador de futbol en la historia de Guatemala
La carrera de Carlos Ruiz está salpicada de grandes éxitos que lo posicionan como el máximo referente guatemalteco. En la Major League Soccer (MLS), brilló con 89 goles en 183 partidos, destacando su paso por el LA Galaxy, donde en 2002 se coronó MVP de la liga y anotó el gol decisivo en la final de la MLS Cup contra el New England Revolution, sellando el primer título del club en su historia.
Otro hito inolvidable fue su chilena ante el DC United en 2005, elegida como el mejor gol de la década en la MLS entre más de 5.000 candidatas. Internacionalmente, con el Aris Salónica de Grecia en 2010, se convirtió en el primer guatemalteco en anotar en competiciones europeas, contribuyendo con tres goles en la UEFA Europa League, incluyendo un doblete contra el Austria de Viena que clasificó a su equipo a la fase de grupos.
A nivel de clubes y selección, los momentos memorables de Ruiz son capítulos épicos de pasión y drama. Con el CSD Municipal, su club formador, ganó tres torneos locales entre 2000 y 2002, además de la Copa Interclubes de la UNCAF en 2001, donde su olfato goleador fue clave. En el FC Dallas, sumó 31 goles en liga y cinco en playoffs, empatando el récord histórico de su equipo en postemporada. Pero es con la Selección Nacional donde su legado brilla con más intensidad: capitán y máximo goleador con 68 tantos en 133 partidos, lideró procesos clasificatorios a cinco Mundiales (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018).
Recuerdos imborrables incluyen el empate 1-1 ante Estados Unidos en 2000 con un gol agónico en el minuto 88, el doblete victorioso 2-0 contra Canadá en 2004 que acercó a Guatemala al Mundial de Alemania, y su despedida en 2016 con cinco goles en la goleada 9-3 sobre San Vicente y las Granadinas, rompiendo el récord de Juan Carlos Plata con cuatro tantos en un solo partido de eliminatorias en 2008.
El impacto de Carlos Ruiz en el fútbol guatemalteco trasciende las estadísticas: es, de lejos, el mejor jugador en la historia del país, un puente entre el deporte local y el profesionalismo mundial. Como máximo anotador histórico en eliminatorias mundialistas con 39 goles —récord que comparte con Cristiano Ronaldo y supera a Lionel Messi—, inspiró a miles de jóvenes a perseguir sus sueños, demostrando que un talento de la Zona 21 podía conquistar la MLS y Europa.
Su regreso al Municipal en 2014, aunque sin títulos mayores, reavivó la pasión en las gradas y promovió valores de perseverancia. Fuera del campo, Ruiz ha sido un defensor de la transparencia en la federación guatemalteca, luchando contra la corrupción y apoyando academias juveniles. Hoy, como broadcaster en Apple TV, sigue educando y motivando, recordándonos que el fútbol guatemalteco no solo sobrevive gracias a sus goles, sino que florece por su ejemplo de humildad y entrega inquebrantable.