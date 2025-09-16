Resultado Cobán Imperial vs. Xelajú, fecha 10 Apertura 2025

La décima fecha comenzó en el estadio José Ángel Rossi con el duelo entre Cobán Imperial y Xelajú M. C., partido que quedó marcado por ser el primero que contó con Sebastián Bini en el banquillo cobanero luego de estar dirigiendo sus últimos cuatro duelos desde las gradas por la sanción impuesta tras la final del Clausura 2025, cuando era estratega de Municipal.
Sebastián Bini apostó con Tomás Casas en el arco. Formó línea de cuatro con Carlos Winter Eduardo Soto, Thales Moreira y Luis de León. En la parte del medio campo, estuvieron Delfino Álvarez, Byron Leal, Marco Rivas, Steven Paredes y Janderson Pereira. En la punta puso a Juan Carlos Winter.
Por su parte, el armado táctico de Amarini Villatoro instaló a Rubén Darío Silva en el arco, y su línea defensiva con José Longo, Marcelo Hernández, Gerardo Gordillo y Raúl Calderón. Más adelante metió a Romario Da Silva, Derrikson Quiros, Luis Cardona y Yilton Díaz. En la posición de delanteros, se tuvo a Steven Cárdenas y a Ángel Barrios.
Cobán Imperial situado en las últimas casillas del campeonato enfrentaba al cuadro que estaba posicionado a media tabla. Durante el partido, el árbitro Cristopher Corado no sancionó una mano de Marco Rivas de Cobán Imperial al minuto 5 por considerar que no hubo intención. Xelajú exigía penalti en esa primera jugada de emoción en el estadio cobanero.
El primer gol del partido fue para la visita, que hasta en ese momento lucía mejor que Cobán Imperial, lo que hacía un resultado meritorio. Steven Cárdenas aprovechó un centro rasante hecho desde la banda izquierda, para cerrarlo con un remate de derecha y hacer gritar a toda la afición "Superchiva" en Quetzaltenango.
Tras el gol, Cobán Imperial intentó anotar por medio de Delfino Álvarez, pero falló. Derrikson Quiros lo intentó por Xela, pero no pudo aumentar el marcador en el primer tiempo.
Remontada de Cobán Imperial
El segundo tiempo fue para la reivindicación del cuadro cobanero ya que logró la remontada del marcador. Primero llegó Janderson Pereira para igualar las acciones 1-1 en el 56. Steven Paredes encaró a Elmer Cardoza, quien no pudo evitar el pase al segundo palo donde apareció en soledad Janderson Pereira quien aprovechó la desviación de Juan Luis Cardona.
La remontada se concretó al 68 con el gol de Oscar Mejía. Janderson Pereira con balón dominado dentro del área hizo un pase retrocedido donde la tomó Mejía para dominar y sacar un derechazo que venció al portero Rubén Darío Silva para el 2-1. Era la locura en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz.
Cuando se jugaba el minuto 88, Xelajú tuvo un tiro libre con peligro de gol. Era la jugada que requería el cuadro quetzalteco para igualar las acciones, pero el remate de Elmer Cardoza se estrelló en la barrera cobanera y de esa forma se desvaneció el empate de la visita.
#Apertura2025 | Con este gol de Oscar Mejía, el Cobán Imperial le da la vuelta al marcador.
?Cobán Imperial 2-1 Xelajú?
Con este resultado final, Cobán Imperial iguala las 12 unidades de Xelajú, y quedan al pendiente de los resultados de Marquense Malacateco y Mictlán, clubes que les pueden sobrepasar en puntos y enviarlos debajo de las casillas que hoy actualmente ocupan (Xelajú, sexto; Cobán Imperial, séptimo).
Por su parte, Sebastián Bini ya pudo sentarse en el banquillo cobanero tras pasar los últimos cuatro partidos (ante Aurora, Antigua, Comunicaciones y Malacateco) dirigiendo en el graderío.
Bini había recibido inicialmente una sanción de medio año fuera de toda actividad futbolística por haber agredido cuando era técnico de Municipal a un integrante del cuerpo técnico de Antigua G. F. C. en la final del Clausura 2025, la cual perdió su equipo. Pero tras una apelación, la misma fue reducida solo a cuatro juegos.