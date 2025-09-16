Trent Alexander-Arnold sufre lesión en Champions League

La suplencia de Vinícius Junior y la entrada de Rodrygo Goes, Trent Alexander-Arnold, Fede Valverde y Franco Mastantuono fueron las novedades en el equipo titular del Real Madrid, en el estreno de Xabi Alonso en la Liga de Campeones ante el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.
El primer partido como técnico del Real Madrid en la Liga de Campeones de Xabi Alonso devuelve la titularidad respecto al equipo que venció en Anoeta en La Liga, a Trent por Dani Carvajal, Fede Valverde en lugar de Dani Ceballos y Mastantuono por Brahim.
Además, Vinícius pierde su sitio en la banda izquierda del ataque en favor de Rodrygo.
El Real Madrid inició con: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Rodrygo y Mbappé.
Por su parte, el once titular del Olympique de Marsella lo formó: Rulli; Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg, Greendwood, Weah; O'Riley y Aubameyang.
Lesión de Trent
El inglés Trent Alexander-Arnold tuvo que retirarse del terreno de juego de el partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella después de sufrir una lesión muscular en el minuto 5.
El lateral derecho se echó una mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras un esprint para recibir un balón raso de Thibaut Courtois.
Después de ser atendido por los médicos del club sobre el campo, el futbolista se marchó al vestuario y en su lugar entró Dani Carvajal.
Trent, quien fichó en verano por el Real Madrid procedente del Liverpool, volvía a la titularidad este martes después de haber sido suplente el sábado en Liga ante la Real Sociedad.
Más sobre Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho inglés de 26 años, se incorporó al Real Madrid en junio de 2025 procedente del Liverpool.
Su traspaso se concretó por una cifra de 10 millones de euros, un monto que el club blanco pagó para adelantarlo y permitirle participar en el Mundial de Clubes, aunque su contrato con los "Reds expiraba el 30 de junio, lo que le habría permitido llegar como agente libre.
Trent Alexander-Arnold, firmó un contrato de seis años con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.
*Información EFE.