 Trent Alexander-Arnold sufre lesión en Champions League
Deportes

Trent Alexander-Arnold deja el partido por lesión en el minuto 5

El inglés tuvo que retirarse del terreno de juego de el partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella después de sufrir una lesión muscular en el minuto 5.

Compartir:
Trent Alexander-Arnold lesionado en el inicio de la Champions League
Trent Alexander-Arnold lesionado en el inicio de la Champions League / FOTO: EFE

La suplencia de Vinícius Junior y la entrada de Rodrygo Goes, Trent Alexander-Arnold, Fede Valverde y Franco Mastantuono fueron las novedades en el equipo titular del Real Madrid, en el estreno de Xabi Alonso en la Liga de Campeones ante el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.

El primer partido como técnico del Real Madrid en la Liga de Campeones de Xabi Alonso devuelve la titularidad respecto al equipo que venció en Anoeta en La Liga, a Trent por Dani Carvajal, Fede Valverde en lugar de Dani Ceballos y Mastantuono por Brahim.

Además, Vinícius pierde su sitio en la banda izquierda del ataque en favor de Rodrygo.

El Real Madrid inició con: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Rodrygo y Mbappé.

Por su parte, el once titular del Olympique de Marsella lo formó: Rulli; Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg, Greendwood, Weah; O'Riley y Aubameyang.

Ultras del Marsella desatan el caos en Madrid

Los ultras del Olympique de Marsella protagonizaron graves disturbios en Madrid, pero fueron neutralizados por la Policía Nacional tras un fuerte despliegue de seguridad en las afueras del Santiago Bernabéu

Lesión de Trent

El inglés Trent Alexander-Arnold tuvo que retirarse del terreno de juego de el partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella después de sufrir una lesión muscular en el minuto 5.

El lateral derecho se echó una mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras un esprint para recibir un balón raso de Thibaut Courtois.

Después de ser atendido por los médicos del club sobre el campo, el futbolista se marchó al vestuario y en su lugar entró Dani Carvajal.

Trent, quien fichó en verano por el Real Madrid procedente del Liverpool, volvía a la titularidad este martes después de haber sido suplente el sábado en Liga ante la Real Sociedad.

Más sobre Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho inglés de 26 años, se incorporó al Real Madrid en junio de 2025 procedente del Liverpool.

Su traspaso se concretó por una cifra de 10 millones de euros, un monto que el club blanco pagó para adelantarlo y permitirle participar en el Mundial de Clubes, aunque su contrato con los "Reds expiraba el 30 de junio, lo que le habría permitido llegar como agente libre.

Trent Alexander-Arnold, firmó un contrato de seis años con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

*Información EFE. 

En Portada

EE. UU. destaca avances notables en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico t
Nacionales

EE. UU. destaca "avances notables" en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico

08:26 AM, Sep 16
Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalot
Deportes

Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalo

08:58 AM, Sep 16
Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemalat
Viral

Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemala

10:02 AM, Sep 16
VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielot
Viral

VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielo

08:36 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.Noticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos