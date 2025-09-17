CMB confirma la segunda pelea entre Martínez y M'billi

El boxeo guatemalteco celebra un nuevo capítulo en la carrera de Lester Martínez, quien tendrá la oportunidad de enfrentarse nuevamente al franco-camerunés Christian M’billi. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) confirmó la revancha tras la emocionante primera contienda entre ambos, que culminó en empate por decisión dividida. La decisión de la Junta de Gobernadores del WBC fue unánime, motivada también por la gran expectativa y demanda del público para que se repitiera este enfrentamiento.
La primera pelea, celebrada el pasado 13 de septiembre, dejó en claro la paridad entre Martínez y M’billi, quienes mostraron un alto nivel técnico y físico sobre el ring. El combate generó gran interés tanto en Guatemala como en Francia, y la calidad de la disputa reforzó la decisión de programar una revancha para definir con claridad quién merece el título interino del peso supermediano del CMB.
Martínez vs. M´billi tendrá segunda parte
Ambos boxeadores mantienen un récord invicto, lo que añade un ingrediente extra de tensión y emoción a esta próxima pelea. Martínez, con el respaldo de su público, buscará aprovechar la experiencia acumulada y corregir detalles que podrían marcar la diferencia en el resultado final. Por su parte, M’billi querrá reafirmar su posición como campeón interino y demostrar que el empate de la primera cita fue solo un traspié momentáneo.
En las próximas semanas, el CMB dará a conocer la fecha, el lugar y el horario exacto del combate que promete convertirse en uno de los eventos más esperados del año en la categoría de peso supermediano. Aficionados y especialistas coinciden en que esta revancha será decisiva y podría catapultar al ganador a nuevos niveles dentro del boxeo mundial, consolidando la carrera de ambos púgiles y dejando una marca imborrable en la historia del deporte.