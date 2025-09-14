 Lester Martínez habla de la pelea ante Christian M'billi
Deportes

Lester Martínez envía mensaje a los que no creyeron en él ni en Guatemala

"Empieza Lester Martínez a sonar a nivel mundial y vamos a ser campeones mundiales", expresó el boxeador guatemalteco.

Lester Martínez empató ante Christian Mbilli en Las Vegas
Lester Martínez empató ante Christian Mbilli en Las Vegas / FOTO: EFE

Mediante un video subido a sus redes sociales, el boxeador guatemalteco Lester Martínez se refirió a lo vivido anoche en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde empató su combate ante el francés Christian M’billi y mantuvo su invicto como boxeador profesional.

"Yo estoy bien, estoy bien, un poco golpeado, espero que M’billi también esté así (risas). A comparación de otras veces he amanecido peor, donde no puedo hablar ni mover la boca", reconoció el boxeador profesional.

Añadió: "Amanecí un poco adolorido, pero estoy bien, estoy contento y agradecido por mi salud. Lo que se vivió anoche era algo que muchos no se esperaban de mí, de Guatemala. Se vivieron muchas emociones".

Usuarios reaccionan por patrocinador de Lester Martínez y piden apoyo al Gobierno

Un patrocinador del boxeador nacional fue el punto inicial para que en redes sociales se pida más apoyo para el atleta.

Se refiere a las expectativas negativas 

Con un gesto de tristeza e inconformidad, Lester Martínez expresa que lamentablemente no se logró ganar el título, pero tampoco se perdió. "Queríamos ganar el título obviamente, pero ganamos muchas cosas más", dijo Lester.

"Lo más importante que siempre he dicho es que gracias a Dios ambos boxeadores bajamos con bien del ring. Yo me bajé todo ‘cumbeado’ y espero que él también se haya bajado ‘cumbeado’", expresó Martínez.     

Lester Martínez también se refirió que previo a la pelea hubo muchas expectativas negativas ya que un guatemalteco pelearía con un campeón mundial, a lo que el chapín dijo: "Todo eso lo volteamos. Lo más importantes es que saben quién soy, de donde vengo y para dónde voy".

Asimismo, Lester, nacido en Petén, dice que seguirá trabajando fuertemente "porque cada día se aprenden cosas nuevas".

Presidente Arévalo felicita a Lester Martínez tras su pelea

Tras el empate de Lester Martínez con M’billi, Bernardo Arévalo expresó: “Estamos orgullosos de ti, Lester Martínez Llevas contigo la fuerza de todo un país”.

Por otro lado, y ya quitándose la presión de una larga y ardua preparación, Lester Martínez dice que tratará de descansar en estos días y aprovechará a comer de los platillos que más le gustan.

Por último, Lester Martínez tiene claro sus objetivos y sus sueños, por lo que luchará por ellos. "Empieza Lester Martínez a sonar a nivel mundial y vamos a ser campeones mundiales. Si vamos a hacer algo para bien de los demás o para bien de nosotros, vamos a hacerlo con fe, y que tu fe sea más grande que tus miedos. Arriba Guate y lo vamos a lograr", sentenció el boxeador guatemalteco.   

