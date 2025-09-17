 José Mourinho será nuevo técnico del Benfica
José Mourinho en negociaciones para ser nuevo técnico del Benfica

El portugués está cerca de asumir como nuevo técnico del Benfica, reemplazando a Bruno Lage y regresando al club donde inició su carrera como entrenador principal.

José Mourinho en negociaciones para ser nuevo técnico del Benfica - instagram @polarissports
José Mourinho en negociaciones para ser nuevo técnico del Benfica / FOTO: instagram @polarissports

José Mourinho está a un paso de regresar al Benfica, el club donde inició su carrera como primer entrenador en la temporada 2000/2001. Según informó CNN Portugal, el técnico luso y la directiva encarnada alcanzaron un principio de acuerdo para que asuma el cargo tras la destitución de Bruno Lage, producida luego de la sorpresiva derrota ante el Qarabag en la fase de liga de la Champions League. El anuncio oficial se espera en los próximos días, una vez se cierren los detalles contractuales.

El movimiento resulta particularmente llamativo porque Mourinho se encuentra actualmente libre luego de ser despedido del Fenerbahçe, precisamente tras caer contra el Benfica en la fase previa de la Liga de Campeones. Ahora, el destino lo vuelve a situar en Lisboa, en una institución que hace más de dos décadas no le dio la confianza necesaria para consolidarse, pese a un inicio prometedor con victorias destacadas, como el 3-0 frente al Sporting en el Estadio da Luz.

Mourinho dirigirá al club que provocó su despido hace menos de un mes

El retorno de Mourinho genera ilusión y expectativas, dado el prestigio acumulado por el entrenador a lo largo de su carrera. Tras su breve primera etapa en el Benfica, el portugués conquistó títulos históricos con el FC Porto, se convirtió en referente en la Premier League con el Chelsea, alcanzó la cima en Europa con el Inter de Milán, y dejó huella en el Real Madrid. En sus últimos proyectos, en Tottenham, Roma y Fenerbahçe, los resultados fueron más irregulares, aunque logró alzar la Conference League con el conjunto italiano, sumando otro trofeo europeo a su palmarés.

Para Rui Costa, presidente del Benfica, la incorporación de Mourinho representa una apuesta decisiva para salvar la temporada y reforzar su propia gestión, actualmente bajo presión por los malos resultados y la creciente crítica de la afición. La figura del entrenador más laureado de Portugal llega en un momento clave, no solo para levantar el rendimiento deportivo del equipo, sino también para calmar un entorno político complicado, en el que ya suenan nombres de posibles sucesores en la presidencia.

Foto embed
El técnico portugués José Mourinho - EFE

