 JJ Paredes critica la actitud de Fredy Pérez con la afición
Deportes

Juan José Paredes critica la actitud de Fredy Pérez con la afición crema

"A la afición se le respeta", manifestó JJ Paredes en redes sociales, cuestionando la actitud de Fredy Pérez; además, externó su deseo de que el DT "mantenga firme su decisión" de que Jorge Moreno sea titular.

Compartir:
Juan José Paredes critica la actitud de Fredy Pérez con la afición crema - Comunicaciones FC
Juan José Paredes critica la actitud de Fredy Pérez con la afición crema / FOTO: Comunicaciones FC

La polémica en Comunicaciones FC sigue creciendo tras los recientes acontecimientos relacionados con el arquero Fredy Pérez. El pasado sábado, durante el enfrentamiento entre Comunicaciones y Antigua GFC, los cremas cayeron 0-3 y Pérez tuvo participación en el segundo gol, lo que provocó el descontento de la afición. Los seguidores no dudaron en abuchearlo, situación a la que Pérez respondió con un gesto para mandar a callar, generando críticas de la hinchada.

El martes siguiente, Fredy Pérez no fue convocado para el duelo contra Malacateco, partido que Comunicaciones ganó 1-0 con Jorge Moreno en el arco. El técnico Roberto Hernández afirmó que la decisión de dejar fuera a Pérez fue "puramente táctica" y que el equipo respondió positivamente con Moreno como titular. Este movimiento del estratega parecía cerrar un capítulo de controversia, pero no fue así.

JJ Paredes respalda a Jorge Moreno y critica la actitud de Fredy Pérez

Hoy, el histórico exguardameta Juan José Paredes, quien fue pieza clave del 'Hexacampeonato' de Comunicaciones y además capitán del equipo, expresó su opinión en la red social X (antes Twitter). Paredes elogió la decisión de Hernández al mantener a Jorge Moreno como titular y cuestionó la actitud de Pérez

"Me alegra haber visto en el arco crema a Jorge Moreno, ojalá el DT mantenga firme su decisión", escribió. Además, agregó: "Nosotros ganamos todo en el club y jamás callamos a la afición; a ellos se les escucha y se les RESPETA. ¡Vamos cremas, que aún se puede!"

Juan José Paredes, exguardameta de Comunicaciones

Juan José Paredes y Fredy Pérez coincidieron en Comunicaciones entre 2015 y 2016, cuando Pérez iniciaba su camino en el club y Paredes estaba en sus últimos años como arquero. El último partido oficial de Paredes con los cremas fue el 20 de mayo de 2016 en la final del Clausura, y tras su retiro en 2019, ha estado involucrado en la política como alcalde de San Francisco, Petén. 

Foto embed
Mensaje de Juan José Paredes a Fredy Pérez - X

En Portada

Demócratas exigen al Gobierno Trump explicación sobre repatriación de menores guatemaltecost
Nacionales

Demócratas exigen al Gobierno Trump explicación sobre repatriación de menores guatemaltecos

03:58 PM, Sep 17
CMB confirma la segunda pelea entre Lester Martínez y Christian Mbillit
Deportes

CMB confirma la segunda pelea entre Lester Martínez y Christian Mbilli

06:39 PM, Sep 17
Árbol cae sobre vehículo en avenida Hincapiét
Nacionales

Árbol cae sobre vehículo en avenida Hincapié

07:00 PM, Sep 17
Guatemala se reporta lista para enfrentar a Brasil, actual campeona de futbol playat
Deportes

Guatemala se reporta lista para enfrentar a Brasil, actual campeona de futbol playa

04:35 PM, Sep 17

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.redes socialesMundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos