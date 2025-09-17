JJ Paredes critica la actitud de Fredy Pérez con la afición

La polémica en Comunicaciones FC sigue creciendo tras los recientes acontecimientos relacionados con el arquero Fredy Pérez. El pasado sábado, durante el enfrentamiento entre Comunicaciones y Antigua GFC, los cremas cayeron 0-3 y Pérez tuvo participación en el segundo gol, lo que provocó el descontento de la afición. Los seguidores no dudaron en abuchearlo, situación a la que Pérez respondió con un gesto para mandar a callar, generando críticas de la hinchada.
El martes siguiente, Fredy Pérez no fue convocado para el duelo contra Malacateco, partido que Comunicaciones ganó 1-0 con Jorge Moreno en el arco. El técnico Roberto Hernández afirmó que la decisión de dejar fuera a Pérez fue "puramente táctica" y que el equipo respondió positivamente con Moreno como titular. Este movimiento del estratega parecía cerrar un capítulo de controversia, pero no fue así.
JJ Paredes respalda a Jorge Moreno y critica la actitud de Fredy Pérez
Hoy, el histórico exguardameta Juan José Paredes, quien fue pieza clave del 'Hexacampeonato' de Comunicaciones y además capitán del equipo, expresó su opinión en la red social X (antes Twitter). Paredes elogió la decisión de Hernández al mantener a Jorge Moreno como titular y cuestionó la actitud de Pérez
"Me alegra haber visto en el arco crema a Jorge Moreno, ojalá el DT mantenga firme su decisión", escribió. Además, agregó: "Nosotros ganamos todo en el club y jamás callamos a la afición; a ellos se les escucha y se les RESPETA. ¡Vamos cremas, que aún se puede!"
Juan José Paredes, exguardameta de Comunicaciones
Juan José Paredes y Fredy Pérez coincidieron en Comunicaciones entre 2015 y 2016, cuando Pérez iniciaba su camino en el club y Paredes estaba en sus últimos años como arquero. El último partido oficial de Paredes con los cremas fue el 20 de mayo de 2016 en la final del Clausura, y tras su retiro en 2019, ha estado involucrado en la política como alcalde de San Francisco, Petén.