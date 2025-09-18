 Sandro Rosell y Josep Maríia Bartomeu acuden ante jueza
Deportes

Sandro Rosell ante la jueza: "Con Messi y Piqué, no necesitábamos pagar a Negreira"

Lo expresidentes del Barcelona, Sandro Rossel y Josep María Bartomeu acudieron este día ante la jueza por el caso denominado "Negreira".

Compartir:
Sandro Rosell acude ante jueza por caso Negreira
Sandro Rosell acude ante jueza por caso Negreira / FOTO: EFE

El expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, ha alegado este jueves ante la jueza que el club no necesitaba pagar al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, para ganar partidos, con un equipo en el jugaban futbolistas de la talla de Lionel Messi o Gerard Piqué.

Sandro Rosell, así como su sucesor al frente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, han declarado este jueves como investigados ante la jueza que investiga los 7,3 millones de euros que el "Barça" pagó entre los años 2001 y 2018 a Enríquez Negreira y a su hijo Javier, en una comparecencia en la que solo han respondido a las preguntas de su defensa, según han informado fuentes jurídicas.

Ambos han argumentado que cuando llegaron a la presidencia del Barcelona, Enríquez Negreira -y posteriormente su hijo- ya cobraban del club por servicios de asesoramiento sobre arbitrajes, por lo que decidieron mantener esos encargos dado que los informes eran de utilidad para los entrenadores del equipo, desde un punto de vista deportivo.

Además de los expresidentes, ante la jueza han desfilado esta mañana como imputados el exdirector de deportes profesionales del Barça Albert Soler y al exdirector ejecutivo del club Òscar Grau, así como el hijo y la pareja de José María Enríquez Negreira: Javier Enríquez y Ana Paula Rufas.

Informes útiles y a precio de mercado

Tanto los expresidentes como los exdirectores del Barcelona se han acogido a su derecho a responder solo a las preguntas de su defensa, ante la que han insistido en que se limitaron a mantener unos servicios de asesoramiento deportivo y arbitral que el club ya tenía contratados con empresas vinculadas a Negreira y su hijo, porque eran de interés para el club.

Según su versión, un club del nivel del Barcelona debía contar con ese servicio de asesoramiento arbitral, motivo por el que decidieron mantener la relación con los Negreira cuando accedieron a la presidencia.

Han defendido, además, que los informes de asesoramiento tenían un precio de mercado. De hecho, Rosell ha apuntado que, según sus cálculos, el precio de cada uno de ellos no superaría los 250 euros, cantidad que a su parecer sería a todas luces insuficiente para comprar arbitrajes favorables.

En la misma línea, Rosell -que ha acudido al juzgado cojeando ligeramente por una reciente operación- ha apuntado que entre los años 2010 y 2014 en que presidió el club, este no tenía necesidad alguna de pagar a Negreira para obtener los supuestos beneficios arbitrales que la acusación cree que el Barça perseguía con los pagos, porque contaba con un gran equipo con jugadores como Messi o Piqué.

Tras su declaración, Bartomeu ha respaldado ante los medios el argumento de Rosell: al club azulgrana "no le hacía falta ninguna ayuda arbitral" porque "tenía el mejor equipo del mundo".

"Ha quedado claro que tantas informaciones como han salido de los arbitrajes no tienen sentido y, además, con el equipo que teníamos", ha ahondado Josep Maria Bartomeu.

Los expresidentes han justificado además que contaran con un miembro del CTA como asesor, aduciendo que ese tipo de vínculos con árbitros es habitual en otros clubes deportivos.

De la línea de defensa de los cargos del Barça se ha desmarcado tanto el hijo de Negreira como su pareja, Ana Paula Rufas, imputada por blanqueo de capitales por los cerca de 3 millones de euros que se hallaron en sus cuentas y quien se ha acogido a su derecho a no declarar, tampoco a su defensa.

Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu citados a declarar por el Caso Negreira

La jueza que investiga el “Caso Negreira” citó a declarar como imputados para el próximo mes de junio a los expresidentes del club azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

*Información EFE.

En Portada

Secuestro en Chimaltenango: Un extrabajador de la familia implicado, ¿qué se sabe?t
Nacionales

Secuestro en Chimaltenango: Un extrabajador de la familia implicado, ¿qué se sabe?

08:09 AM, Sep 18
Sandro Rosell ante la jueza: Con Messi y Piqué, no necesitábamos pagar a Negreirat
Deportes

Sandro Rosell ante la jueza: "Con Messi y Piqué, no necesitábamos pagar a Negreira"

08:18 AM, Sep 18
Incendio consume vivienda en zona 16; pérdidas superan los Q400 milt
Nacionales

Incendio consume vivienda en zona 16; pérdidas superan los Q400 mil

07:46 AM, Sep 18
Trump sobre cancelación de programa de Jimmy Kimmel: Son buenas noticiast
Internacionales

Trump sobre cancelación de programa de Jimmy Kimmel: "Son buenas noticias"

07:44 AM, Sep 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.redes socialesMundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos