 Diego Vázquez, nuevo entrenador de Deportivo Marquense
Deportes

Marquense contrata a técnico que le hizo desplante a Municipal

Diego Vázquez es nuevo estratega de los "Leones Amarillos del Occidente", que visitan el sábado al "Escarlata".

Diego Vázquez hizo historia en su momento con el Motagua de Honduras
Diego Vázquez hizo historia en su momento con el Motagua de Honduras / FOTO: Archivo EU

El técnico argentino nacionalizado hondureño, Diego Vázquez, conocido como la "Barbie", se convirtió desde el jueves 18 de septiembre en el nuevo estratega del Deportivo Marquense, quien desligó de la institución a Horacio González (técnico), Walter Estrada (asistente técnico) y Luis Velásquez (preparador físico).  

Mediante sus redes sociales, Marquense informó: "Con el corazón lleno de orgullo, le damos la bienvenida a la manada... ¡Diego Vázquez! ¡Nuestra casa ruge más fuerte con la llegada de nuestro director técnico!".

Los "Leones Amarillos del Occidente" añadieron: "Con una trayectoria llena de éxitos y un gran conocimiento del futbol... ¡llega a encender la esperanza de toda una afición que sueña con la gloria! ¡Porque aquí no se juega solo con los pies, se juega con el corazón!".

Por último, dentro de la bienvenida Marquense resalta: "¡Bienvenido, Profe Diego! Esta es tu familia. Esta es la casa de los ‘Leones’. La historia continúa... y vos ya sos parte de ella".

Agradecen a Horacio González

Más adelante, Marquense oficializó también la salida de los que hasta ayer estaban frente a la institución: Horacio González (técnico), Walter Estrada (asistente técnico) y Luis Velásquez (preparador físico).  

"Gracias, profe Horacio González. En nombre de toda la familia del Club Deportivo Marquense, expresamos nuestro más profundo agradecimiento al profesor Horacio González por su entrega, liderazgo y compromiso al frente de nuestro equipo", señaló Marquense en sus redes sociales.

Añadió: "Su trabajo dejó huella en la institución y en cada jugador que defendió con orgullo los colores rojo, amarillo y verde. El ‘León’ reconoce su esfuerzo y dedicación, deseándole siempre lo mejor en los nuevos retos que la vida y el futbol le presenten".

Diego Vázquez y el desplante a Municipal, próximo rival de Marquense

Era el año 2022, y Municipal preparaba todo lo relacionado a su pretemporada, y antes del Apertura 2022, anunció a Diego Vázquez como su nuevo técnico (14 de junio), mismo que días atrás había estado como interino en la Selección de Honduras.

Pero el 19 de junio, es decir, cinco días después de su oficialización con Municipal, Honduras confirmaba a Vázquez como su nuevo estratega dejando como popularmente se dice "vestido y alborotado" a Municipal.  

Más adelante, el mismo Diego Vázquez afirmaba que había faltado a su palabra con las personas de Municipal.

A la espera de oficializarse su inscripción en Liga Nacional, Diego Vázquez podría tener un debut ante Municipal, duelo programado para este sábado 20 en el estadio El Trébol.

Diego Vázquez: Del ninguneo a Municipal al fracaso con la selección de Honduras

Diego Vázquez no seguirá al frente de la selección de Honduras luego de 13 encuentros, en los que no pudo cumplir con las expectativas.

