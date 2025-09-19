Lester Martínez asegura que será campeón mundial

El boxeador guatemalteco Lester Martínez tuvo una breve participación en la denominada "La Ronda", la conferencia de prensa que brinda el Ejecutivo con funcionarios quienes presentan resultados de sus trabajos en cada una de sus dependencias.
La visita de Lester Martínez obedece a que sostendrá una reunión con el presidente del país, Bernardo Arévalo, pero previo a ese encuentro entre el primer mandatario de la nación y el deportista, hoy cuarto lugar a nivel mundial de su categoría, Lester se presentó a "La Ronda" donde se refirió a dos temas, uno de ellos la segunda pelea que sostendrá ante el boxeador francés Christian M’billi.
Lester Martínez fue acompañado por Ramón Hernández (manager) y sus padres, y se refirió al ser cuarto del ranquin mundial de su división (167 libras): "El enterarme de que ya estamos más cerca del número uno del ranquin mundial, ha sido un camino bastante largo, pero lleno de muchas emociones: Tristezas, corajes, y felicidad, y sobre todo, con fe de que llegaremos a ser el número uno, el mejor del mundo. Ya estamos ahí y solo falta seguir esforzándonos como lo venimos haciendo, pero la emoción de ser el cuarto a nivel mundial se siente genial".
Y es que tras su pelea con Christian M’billi, se dio a conocer el nuevo ranquin en su división, en la cual, el guatemalteco es cuarto lugar, solo por detrás de Saúl Álvarez, Hamzah Sheeraz y Jaime Munguía, primero, segundo y tercero, respectivamente.
Segunda pelea con Christian M’billi
La segunda pregunta que contestó Lester Martínez se refiere a la denominada revancha ante Christian M’billi, rival con quien empató el pasado fin de semana.
"En todo caso creo que la palabra específica sería una segunda pelea, ya que no hubo ningún ganado ni perdedor, fue un empate. En términos generales, la segunda pelea, nosotros como equipo la solicitamos porque sabemos lo que podemos lograr en la siguiente pelea. No será nada fácil, ya vieron lo fuerte y aguerrido que ese ese boxeador, pero nosotros también tenemos lo nuestro. En una segunda pelea, Lester Martínez será campeón mundial", reconoció Lester.
Posteriormente a su breve intervención en la conferencia de prensa del Ejecutivo, Lester Martínez pasó a retirarse para sostener el encuentro con el presidente de la nación, Bernardo Arévalo.