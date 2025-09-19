 Xabi Alonso, técnico de Real Madrid, se refiere a Vinícius
Deportes

Xabi Alonso desvela el camino para que Vinícius vuelva a su mejor nivel

Vinícius acabará como uno de los jugadores claves de su plantilla, aseguró el técnico del Real Madrid.

Vinícius busca encontrar su mejor nivel con el Real Madrid
Vinícius busca encontrar su mejor nivel con el Real Madrid / FOTO: EFE

Tras la suplencia en el estreno en la Liga de Campeones, frente al Marsella, que se sumó a la de Oviedo y tres titularidades en partidos en los que siempre fue sustituido, Xabi Alonso explicó la manera en la que lleva la situación con el brasileño Vinícius Junior y aseguró que será uno de los jugadores "importantes" del equipo en la temporada.

Hizo público Xabi Alonso el tacto que debe tener un entrenador con un jugador del perfil de Vinícius, que ha pasado de acariciar el último Balón de Oro a perder su estatus de intocable en el Real Madrid.

"Le veo bien. Ayer se le veía que no era el momento de hablar con él, pero hoy se le veía con mejor sonrisa, más positivo y hemos hablando un poquito. Hemos hecho algo de trabajo individual con centros y mañana ya veremos", explicó Xabi Alonso que devolverá al once a Vinícius frente al Espanyol en La Liga.

"Ayer le vi que no era el momento de hablar y tienes que tener esa intuición", confesó el técnico madridista. "Hoy hemos hablado un poquito y hemos acabado con buenas sensaciones el entrenamiento, haciendo algo individual. Llevamos cinco partidos de Liga, queda muchísimo hasta mayo y hay que ir poco a poco en valoraciones del equipo y de jugadores de forma individual", pidió Xabi.

Xabi Alonso sobre Vinícius: “Nadie se tiene que sentir ofendido”

El técnico del Real Madrid se refirió a la suplencia del brasileño Vinícius en el estreno del club español en la Champions League.

Vinícius será uno de los jugadores clave

Aunque el tolosarra se mostró convencido de que, a final de temporada, en el momento de hacer un balance del curso, Vinícius acabará como uno de los jugadores claves de su plantilla.

"Hay muchos jugadores importantes dentro de esta plantilla por nivel, experiencia, recorrido y por lo que nos van a dar. Vinícius es uno de ellos, Kylian es otro, Jude (Bellingham), Fede (Valverde), Aurelien (Tchouaméni), Dean (Huijsen) que está empezando, Carvajal. No entro en esas etiquetas, valoro a todos. El camino para que se sientan importantes lo estamos trazando, pero todos están en el mismo barco y necesitamos que todos remen en la misma dirección", sentenció.

Bruno Fernando destaca lucha contra el racismo de Vinícius

Bruno Fernando, jugador angoleño de baloncesto del Real Madrid, sobre Vinícius y el racismo: “Ha tenido el valor que otros no tuvieron”.

*Información EFE.

