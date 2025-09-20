 Cristiano Ronaldo firma doblete en la goleada del Al Nassr
VIDEO. Cristiano Ronaldo firma un nuevo doblete en la goleada del Al Nassr

CR7 volvió a brillar con un doblete en la goleada 5-1 del Al Nassr ante Al Riyadh, sumando siete goles en la temporada y acercándose a su histórico objetivo de mil anotaciones.

Celebración de Cristiano Ronaldo - Al Nassr
Celebración de Cristiano Ronaldo / FOTO: Al-Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a brillar con luz propia en la Saudi Pro League al firmar un nuevo doblete en la victoria del Al Nassr frente al Al Riyadh, resultado que confirmó el arranque perfecto del equipo en la temporada 2025-26. El conjunto dirigido por Jorge Jesus sumó su tercer triunfo consecutivo en el campeonato, respaldado además por la goleada reciente en la AFC Champions League Two, donde superaron 5-0 al Istiklol. Con esta racha positiva, los saudíes se consolidan como uno de los equipos más en forma del inicio de curso.

El partido comenzó con un ritmo intenso y, desde el minuto seis, los locales ya tenían ventaja gracias a un gol de Joao Félix tras una gran jugada de Kingsley Coman. El propio extremo francés aprovechó minutos después un error defensivo para ampliar la diferencia, antes de que Félix volviera a aparecer con una asistencia magistral para que Cristiano Ronaldo definiera con calidad y pusiera el 3-0. Con esa superioridad, Al Nassr se fue al descanso prácticamente con el duelo sentenciado.

Cristiano Ronaldo se acerca a la meta de los mil goles

En la segunda mitad, Joao Félix volvió a hacerse presente en el marcador con su segundo tanto, aunque Al Riyadh descontó rápidamente gracias a Mamadou Sylla. Sin embargo, la reacción visitante duró poco, ya que Ronaldo apareció nuevamente a los 76 minutos para cerrar la goleada. Tras una combinación entre Félix y Coman, el portugués solo tuvo que empujar el balón a la red y firmar su doblete, dejando el marcador final en 5-1.

Con estas dos anotaciones, Cristiano Ronaldo suma ya tres goles en la liga y un total de siete en la temporada, considerando sus tantos en la Supercopa saudí y con la selección de Portugal. En lo que va de 2025, el luso acumula 29 dianas, una cifra extraordinaria para un futbolista que cumplió 40 años en febrero. Además, su meta de llegar a los 1,000 goles en su carrera está cada vez más cerca, pues con 945 conquistas oficiales, CR7 sigue rompiendo barreras y alimentando una leyenda que parece no tener fin.

Foto embed
Celebración de Cristiano Ronaldo y Joao Félix - Al Nassr

