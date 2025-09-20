Resultado Real Madrid vs. Espanyol - Jornada 5 La Liga

El Real Madrid continúa con paso firme en el arranque de LaLiga, sumando su quinta victoria consecutiva tras imponerse 2-0 al RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu. Con este resultado, los merengues alcanzan 15 puntos de 15 posibles, afianzándose en lo más alto de la clasificación y confirmando su gran estado de forma en este inicio de temporada. La solidez y constancia del equipo han despertado ilusión entre la afición, que ve a los suyos como claros favoritos para pelear el campeonato.
El encuentro no fue sencillo para los blancos, ya que el Espanyol apostó por un esquema defensivo que cerró los espacios y limitó la creación ofensiva del rival. Sin embargo, el Real Madrid encontró la manera de romper el cerrojo a través de los disparos de larga distancia. Eder Militao abrió el marcador al minuto 22 con un potente remate que dejó sin opciones al guardameta Marko Dmitrovic, mientras que Kylian Mbappé sentenció al 47’ con un disparo de similar factura que reafirmó la superioridad merengue.
Real Madrid, líder e invicto
Más allá del marcador, el triunfo tiene un valor especial por la solidez mostrada en todas las líneas. La defensa volvió a lucir impenetrable, manteniendo el arco en cero y confirmando que el equipo es, hasta ahora, la mejor zaga del torneo.
Además, la capacidad para encontrar soluciones en partidos cerrados demuestra la madurez futbolística que el plantel ha alcanzado bajo la dirección de Xabi Alonso, quien parece haber encontrado el equilibrio que el equipo necesitaba.
Ahora, el Real Madrid afronta un reto de mayor dificultad en su próximo compromiso, cuando visite al Levante en el estadio Ciutat de Valencia, un escenario que históricamente ha sido complicado para los blancos. Sin embargo, llegar con el pleno de victorias, una ofensiva efectiva y una defensa sólida da confianza al conjunto merengue, que sueña con mantener su racha triunfal y consolidarse como el gran candidato a conquistar LaLiga.