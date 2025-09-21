 Atlético de Madrid vuelve a dejar puntos en LaLiga
Deportes

Atlético de Madrid vuelve a dejar puntos en LaLiga

El equipo de Diego Simeone tiene uno de los peores inicios de temporada de los últimos años: apenas han sumado seis puntos tras cinco jornadas, y están muy lejos los primeros puestos.

Crisis en el Atlético de Madrid - EFE
Crisis en el Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

El Atlético de Madrid sumó un nuevo traspié en LaLiga tras empatar 1-1 en Son Moix frente al Mallorca, un resultado que dejó un sabor agridulce para los colchoneros. A pesar de dominar la primera mitad y generar numerosas ocasiones, los dirigidos por Diego Simeone no lograron concretar y hasta fallaron un penalti, lanzado por Julián Álvarez, ante un inspiradísimo Leo Román, quien se convirtió en la figura del partido para los locales. La expulsión de Alexander Sorloth en la segunda mitad complicó aún más el panorama del equipo madrileño, que vio cómo su ventaja temporal se desvanecía con el gol de Vedat Muriqi tras un centro preciso de Jan Virgili.

Desde el inicio, el Atlético buscó imponer su ritmo tras la derrota sufrida en Anfield, generando oportunidades claras que no se materializaron por la actuación sobresaliente del guardameta ibicenco. Román se mostró seguro y constante, desbaratando disparos peligrosos de Pablo Barrios y Julián Álvarez, y manteniendo a flote al Mallorca cuando más lo necesitaba. Este desempeño fue crucial para que el equipo local lograra mantener el empate y, posteriormente, construir la remontada que finalmente le permitió llevarse un punto valioso.

El Atlético de Madrid de Simeone no la pasa bien

A pesar del dominio inicial del Atlético, el Mallorca consiguió equilibrar la contienda gracias a la claridad de Manu Morlanes, quien se convirtió en el eje creativo del equipo. El conjunto local ajustó su esquema tras un contratiempo físico de Marash Kumbulla, pasando de cinco a cuatro defensas, y logró incomodar a los atacantes colchoneros. La reacción de Simeone incluyó un triple cambio ofensivo que buscaba destrabar el partido, pero la expulsión de Sorloth mermó sus planes y dio al Mallorca una oportunidad para asentarse en el campo y buscar el empate.

El gol de Conor Gallagher devolvió momentáneamente la esperanza al Atlético, pero la intensidad de Son Moix terminó imponiéndose. Jan Virgili fue clave en la jugada que permitió a Muriqi marcar el definitivo 1-1, sellando un empate que mantiene al equipo colchonero con dificultades en la lucha por el título. Aunque el resultado no fue desastroso, deja al Atlético en una posición compleja, obligando a los rojiblancos a corregir errores y a encontrar mayor eficacia ofensiva si desean mantenerse como contendientes serios en LaLiga.

