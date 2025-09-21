Herediano destituye a Hernán Medford

El Club Sport Herediano ha confirmado oficialmente el despido del técnico costarricense Hernán Evaristo Medford, quien apenas llevaba menos de un mes al frente del equipo. A través de un comunicado, la institución reconoció la labor de Medford y le deseó éxito en sus futuros proyectos: "El Club Sport Herediano informa que Hernán Medford no continuará como director técnico de nuestra institución. Agradecemos su compromiso y profesionalismo durante su gestión en el club y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", señaló el mensaje publicado por el ‘Team’.
Medford asumió el cargo en agosto y, durante su breve paso por el Herediano, dirigió seis encuentros. Su desempeño deportivo estuvo marcado por un balance negativo: logró una sola victoria, empató tres partidos y sufrió dos derrotas, lo que le dejó una efectividad del 43%. Esta estadística resultó insuficiente para cumplir con las expectativas del club, que rápidamente tomó la decisión de prescindir de sus servicios.
Medford no encuentra estabilidad en su carrera
El historial reciente de Medford también ha sido motivo de debate. El técnico dejó al Deportivo Marquense de Guatemala a inicios del torneo para incorporarse a las filas de Herediano, una decisión que ahora parece no haberle favorecido. Pese a su éxito previo al llevar al club guatemalteco a las semifinales del torneo pasado, la transición a su país natal no rindió los frutos esperados y culminó en un despido prematuro.
Con la salida de Medford, Herediano deberá buscar un nuevo estratega que pueda consolidar al equipo en la competición nacional. Mientras tanto, el experimentado entrenador costarricense se encuentra nuevamente en el mercado laboral, con la posibilidad de replantear su carrera y buscar nuevos retos en el fútbol centroamericano o más allá. La decisión del club marca un capítulo más en la turbulenta trayectoria del entrenador, que ha enfrentado altibajos en diferentes ligas a lo largo de su carrera.