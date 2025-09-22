 Balón de Oro 2025: Declaraciones del padre de Lamine Yamal
Deportes

Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Oro

El amigo de infancia de Ousmane Dembélé y el padre de Lamine Yamal han dado noticia tras la elección del Balón de Oro 2025.

Compartir:
Ousmane Dembélé y Lamine Yamal fueron los dos finalistas en la entrega del Balón de Oro 2025
Ousmane Dembélé y Lamine Yamal fueron los dos finalistas en la entrega del Balón de Oro 2025 / FOTO: EFE

Este día, Ousmane Dembélé del París Saint-Germain francés y Lamine Yamal del Barcelona español fueron los protagonistas en la entrega del Balón de Oro 2025, que quedó en manos del exjugador del "Barça", Dembélé.

Durante el discurso de Ousmane Dembélé, las imágenes mostraron a un hombre derramar lágrimas y conmoverse con cada una de las palabras del ganador. Horas más tarde, se dieron a conocer más detalles de quién era el sujeto.

Se trata de Moustapha Diatta, un amigo de infancia de Ousmane, y con quien hizo todas las categorías menores en Francia.

"Moustapha no llegó a convertirse en profesional como Ousmane, pero siempre creyó en su amigo y por eso Ousmane le dedicó también su Balón de Oro", resalta la cuenta de X de Juez Central.

"Para Moustapha, con quien comparto desde que tenemos 4-5 años. Siempre ha estado conmigo, siempre me apoyó. Siempre me dijo que algún día yo sería el mejor del mundo. Y siempre estaremos juntos", fueron las emotivas palabras que dedicó Dembélé en el momento más importante de su carrera.

Las palabras del padre de Yamal

A diferencia de lo ocurrido con delegaciones del Real Madrid que declinaban participaciones al saber que no serían ganadores (hoy lo hicieron de nuevo), el Barcelona sí estuvo presente con la esperanza que Lamine Yamal fuese el ganador, algo que al final no ocurrió, pero como buenos perdedores ofrecieron el aplauso a Dembélé.

Pero la nota de la derrota de Lamine Yamal la ha puesto su padre, Mounir Nasraoui, quien en una entrevista dada al programa El Chiringuito de España dejó conceptos que replican a nivel mundial.

"Creo que este es el mayor... No voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia y no porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo y no hay rivales", declaró Mounir Nasraoui.

Añadió: "Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro, pero el año que viene será el Balón de Oro español", agregó Nasraoui.

Y de esta forma, se marca una jornada del Balón de Oro 2025.

En Portada

Migración registra más de 34 mil connacionales retornadost
Nacionales

Migración registra más de 34 mil connacionales retornados

09:22 PM, Sep 22
Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Orot
Deportes

Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Oro

08:58 PM, Sep 22
Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C. t
Deportes

Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C.

06:10 PM, Sep 22
Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanaratet
Nacionales

Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanarate

08:16 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEE.UU.Mundial 2026JusticiaLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos