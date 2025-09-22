Balón de Oro 2025: Declaraciones del padre de Lamine Yamal

Este día, Ousmane Dembélé del París Saint-Germain francés y Lamine Yamal del Barcelona español fueron los protagonistas en la entrega del Balón de Oro 2025, que quedó en manos del exjugador del "Barça", Dembélé.
Durante el discurso de Ousmane Dembélé, las imágenes mostraron a un hombre derramar lágrimas y conmoverse con cada una de las palabras del ganador. Horas más tarde, se dieron a conocer más detalles de quién era el sujeto.
Se trata de Moustapha Diatta, un amigo de infancia de Ousmane, y con quien hizo todas las categorías menores en Francia.
"Moustapha no llegó a convertirse en profesional como Ousmane, pero siempre creyó en su amigo y por eso Ousmane le dedicó también su Balón de Oro", resalta la cuenta de X de Juez Central.
"Para Moustapha, con quien comparto desde que tenemos 4-5 años. Siempre ha estado conmigo, siempre me apoyó. Siempre me dijo que algún día yo sería el mejor del mundo. Y siempre estaremos juntos", fueron las emotivas palabras que dedicó Dembélé en el momento más importante de su carrera.
Las palabras del padre de Yamal
A diferencia de lo ocurrido con delegaciones del Real Madrid que declinaban participaciones al saber que no serían ganadores (hoy lo hicieron de nuevo), el Barcelona sí estuvo presente con la esperanza que Lamine Yamal fuese el ganador, algo que al final no ocurrió, pero como buenos perdedores ofrecieron el aplauso a Dembélé.
Pero la nota de la derrota de Lamine Yamal la ha puesto su padre, Mounir Nasraoui, quien en una entrevista dada al programa El Chiringuito de España dejó conceptos que replican a nivel mundial.
"Creo que este es el mayor... No voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia y no porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo y no hay rivales", declaró Mounir Nasraoui.
Añadió: "Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro, pero el año que viene será el Balón de Oro español", agregó Nasraoui.
Y de esta forma, se marca una jornada del Balón de Oro 2025.
#BallonDor | Padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui hace fuertes declaraciones tras la entrega del Balón de Oro 2025, donde su hijo, el jugador del Barcelona quedó en el segundo lugar, detrás de Ousmane Dembélé.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 23, 2025
