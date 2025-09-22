 Lamine Yamal queda segundo en lucha del Balón de Oro 2025
A Lamine Yamal le quedan tres años para batir récord del Balón de Oro

El jugador del Barcelona fue segundo en la clasificación del Balón de Oro 2025 por detrás de Ousmane Dembelé.

Ousmane Dembelé aventajó a Lamine Yamal en la pelea por el Balón de Oro 2025
Ousmane Dembelé aventajó a Lamine Yamal en la pelea por el Balón de Oro 2025 / FOTO: @ballondor

Con 18 años, 2 meses y 9 días, el delantero del Barcelona Lamine Yamal se ha convertido este lunes en el talento más precoz en subirse al podio del Balón de Oro.

Además de encadenar su segundo Trofeo Kopa como el mejor futbolista menor de 21 años -el primero en conseguirlo dos veces-, el extremo azulgrana ha sido reconocido con el segundo puesto tras el francés Ousmane Dembelé, del PSG, en la gala celebrada en el teatro del Chatelet de París.

El francés, que ha conquistado el Balón de Oro este lunes 22 de septiembre, por su gran temporada en el PSG campeón de Europa, y el portugués Vitinha, también del conjunto de la ciudad del Sena, han completado el podio en la categoría masculina, en la que el brasileño Raphinha, compañero de Lamine Yamal en el Barcelona, ha sido quinto.

¡Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025!

Dembélé, se impuso en las votaciones a Lamine Yamal, y ganó el primer Balón de Oro de su carrera, tras una brillante temporada con el Paris Saint-Germain.

Jugador más joven en ganar el Balón de Oro...

El más joven en conquistar este premio sigue siendo el brasileño Ronaldo Nazario, que lo hizo en 1997 con 21 años, 3 meses y 5 días, con el Inter de Milán, aunque gracias a la gran temporada que realizó en el Barcelona el año anterior.

Le siguen el británico Michael Owen, que lo ganó con el Liverpool en 2001 con 22 años y 4 días, y el argentino Lionel Messi, que logró su primer Balón de Oro con el Barcelona en 2009 con 22 años, 5 meses y 7 días.

Lamine Yamal, por tanto, aún tiene tres años de margen para batir otro récord de precocidad: El de convertirse en el futbolista más joven que es reconocido como el mejor del mundo con un Balón de Oro.

Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa del Balón de Oro 2025

Es la segunda vez consecutiva, que el futbolista del F. C. Barcelona se queda con este premio. ¿Ganará el Balón de Oro 2025?

Clasificación Balón de Oro 2025 masculino

  1. Ousmane Dembele (PSG).
  2. Lamine Yamal (Barcelona)
  3. Vitinha (PSG)
  4. Mohamed Salah (Liverpool)
  5. Raphinha (Barcelona).
  6. Hakimi Achraf (PSG)
  7. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  8. Cole Palmer (Chelsea)
  9. Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
  10. Nuno Mendes (PSG) . 
Ousmane Dembélé: “El Balón de Oro nunca fue un objetivo, pero es algo excepcional”

El delantero francés conmovió al mundo con su discurso donde destacó a su señora madre.

*Información EFE.

