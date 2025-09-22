 Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C.
Deportes

El miércoles, el representativo guatemalteco buscará dar el primer paso a las semifinales y buscar boleto a Copa de Campeones Concacaf 2026.

Xelajú recibe este miércoles a Sporting San Miguelito de Panamá
Xelajú recibe este miércoles a Sporting San Miguelito de Panamá / FOTO: Xelajú

Este martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de septiembre se desarrollarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, donde por Guatemala, el Xelajú M. C. buscará el billete a semifinales y que le clasifique automáticamente a la Copa de Campeones de Concacaf 2026, el máximo certamen de clubes de la región.

La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y el Motagua de Honduras abren las series de cuartos de final, duelos de ida. Ese compromiso se jugará este martes 23 de septiembre en el estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 20:00 horas.

Al día siguiente, es decir, el miércoles 24 de septiembre se celebrarán otros dos partidos: A las 20:00 horas en Guatemala, Xelajú recibe al Sporting San Miguelito de Panamá en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina; en ese mismo horario, pero en Honduras, Real España de Honduras es anfitrión del Plaza Amador de Panamá.

La ronda de cuartos de final se cierra el jueves 25 de septiembre con el duelo Cartaginés-Olimpia a las 20:00 horas.

Xelajú-Sporting San Miguelito

La edición 2025 de la Concacaf Copa Centroamericana continúa con el Xelajú recibiendo al Sporting San Miguelito en el partido de ida de su serie de cuartos de final, el miércoles en el estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Xelajú M. C. finalizó en el segundo lugar del grupo D con un récord de 3-0-1 (victorias, empates, derrotas). Jesús López está empatado en el segundo lugar entre todos los jugadores con dos asistencias y es tercero en oportunidades generadas con 11, mientras que Jorge Aparicio terminó la fase de grupos empatado en el primer lugar con 229 pases completados.

Como equipo, Xelajú fue el quinto más goleador de la fase de grupos con nueve tantos, el cuarto más efectivo con un 26% de conversión, y el sexto más preciso en pases con un 80% de efectividad.

El Xelajú y el Sporting San Miguelito se enfrentarán por primera vez en torneos de clubes de la Concacaf y en cualquier competencia. Asimismo, ambos jugarán por primera vez los cuartos de final de la Concacaf Copa Centroamericana. Xelajú por segunda vez enfrentará a un rival panameño

El Xelajú ha participado en 15 series en partidos de ida y vuelta en torneos internacionales de clubes logrando clasificar 8 veces (53%) y fue eliminado 7 veces (47%), la última clasificación fue la anteriormente mencionada ante Tauro en la Copa Interclubes 2007.

Copa Centroamericana: Xelajú conoce fechas y horarios para serie de cuartos de final

El primer partido de la serie entre Xelajú-Sporting San Miguelito se jugará en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital.

*Información de Concacaf.

Emisoras  Escúchanos