 Fechas y horarios de cuartos de final Copa Centroamericana
Copa Centroamericana: Xelajú conoce fechas y horarios para serie de cuartos de final

El primer partido de la serie entre Xelajú-Sporting San Miguelito se jugará en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital.

Xelajú ya conoció fecha y horario de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025
Xelajú ya conoció fecha y horario de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 / FOTO: EFE

Este día, la Concacaf oficializó las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final de la tercera edición de la Copa Centroamericana 2025, donde el Xelajú M. C. es el único representativo de Guatemala que todavía está en competencia tras las eliminaciones durante esta semana de Antigua y Municipal.

Anoche, con la clasificación de Sporting San Miguelito y Real España, se completó el cuadro de los ocho mejores clubes de la presente edición de este torneo centroamericano, que tendrá en la semana del martes 23 al jueves 25 de septiembre los partidos de ida de cuartos de final; y del martes 30 de septiembre al jueves 2 de octubre los duelos de vuelta.

El equipo que dirige el guatemalteco Amarini Villatoro alcanzó su clasificación a cuartos de final de forma anticipada en el grupo D, donde fue segundo lugar por detrás de Olimpia. El cuadro quetzalteco salió delante de un sector que también compartió con Real Estelí, Águila y Hércules.

Xelajú encabezó la tabla deposiciones de los segundos lugares con 9 puntos, superando a Alajuelense, Cartaginés y Real España, por lo que su rival en cuartos de final será el cuarto lugar de los clasificados como primeros de grupo, es decir, Sporting San Miguelito que sumó 7 puntos.

Así quedan los cuartos de final de Copa Centroamericana 2025

Por Guatemala, Xelajú M. C. dirá presente en la lucha de buscar boleto semifinalista y clasificación a Copa de Campeones Concacaf 2026.

Cuartos de final, partidos de ida 

No. Partido  Fecha  Horario 
1 Alajuelense-Motagua  Martes, 23 de septiembre 20:00 horas GT
2 Xelajú-Sporting San Miguelito  Miércoles, 24 de septiembre  20:00 horas GT
3 Real España-Plaza Amador Miércoles, 24 de septiembre  20:00 horas GT
4 Cartaginés-Olimpia  Jueves, 25 de septiembre  20:00 horas GT

Cuartos de final, partidos de vuelta 

No. Partido  Fecha  Horario 
1 Motagua-Alajuelense  Martes, 30 de septiembre 20:00 horas GT
2 Plaza Amador-Real España  Miércoles, 01 de octubre 18:00 horas GT
3 Sporting San Miguelito-Xelajú  Jueves, 02 de octubre 18:00 horas GT
4 Olimpia-Cartaginés  Jueves, 02 de octubre 20:15 horas GT

Por la clasificación a Copa de Campeones Concacaf 2026 

Con la clasificación de los mejores ocho equipos de Centroamérica, la Copa Centroamericana 2025 busca a su monarca, pero esta fase de cuartos de final es determinante para los clubes que buscan un boleto al máximo torneo de clubes de la Concacaf, la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Los ganadores de cuartos de final, es decir, aquellos que sean semifinalistas automáticamente lograrán los primeros cuatro boletos disponibles de seis para el área centroamericana. 

Los otros dos boletos serán repartidos entre los cuatro perdedores de cuartos de final, quienes deberán jugar un play-in donde los dos ganadores de dichas series serán los clasificados 5 y 6 a la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Las semifinales y el play-in se jugarán entre las semanas del 21 al 23 y del 28 al 30 de octubre. Y las finales, del 25 al 27 noviembre, el juego de ida; y del 2 al 4 de diciembre, la vuelta.

Si Xelajú es semifinalista su rival saldrá del ganador entre Plaza Amador-Real España, y de jugar el play-in, el rival sería el perdedor de la serie en mención. 

Olimpia golea a Xelajú y se queda con el liderato del Grupo D

Olimpia dio una lección de jerarquía en casa y derrotó 3-0 a Xelajú, asegurando el liderato del Grupo D en la Copa Centroamericana 2025; los ‘Superchivos’ terminan segundos.

