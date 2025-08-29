Fechas y horarios de cuartos de final Copa Centroamericana

Este día, la Concacaf oficializó las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final de la tercera edición de la Copa Centroamericana 2025, donde el Xelajú M. C. es el único representativo de Guatemala que todavía está en competencia tras las eliminaciones durante esta semana de Antigua y Municipal.
Anoche, con la clasificación de Sporting San Miguelito y Real España, se completó el cuadro de los ocho mejores clubes de la presente edición de este torneo centroamericano, que tendrá en la semana del martes 23 al jueves 25 de septiembre los partidos de ida de cuartos de final; y del martes 30 de septiembre al jueves 2 de octubre los duelos de vuelta.
El equipo que dirige el guatemalteco Amarini Villatoro alcanzó su clasificación a cuartos de final de forma anticipada en el grupo D, donde fue segundo lugar por detrás de Olimpia. El cuadro quetzalteco salió delante de un sector que también compartió con Real Estelí, Águila y Hércules.
Xelajú encabezó la tabla deposiciones de los segundos lugares con 9 puntos, superando a Alajuelense, Cartaginés y Real España, por lo que su rival en cuartos de final será el cuarto lugar de los clasificados como primeros de grupo, es decir, Sporting San Miguelito que sumó 7 puntos.
Cuartos de final, partidos de ida
|No.
|Partido
|Fecha
|Horario
|1
|Alajuelense-Motagua
|Martes, 23 de septiembre
|20:00 horas GT
|2
|Xelajú-Sporting San Miguelito
|Miércoles, 24 de septiembre
|20:00 horas GT
|3
|Real España-Plaza Amador
|Miércoles, 24 de septiembre
|20:00 horas GT
|4
|Cartaginés-Olimpia
|Jueves, 25 de septiembre
|20:00 horas GT
Cuartos de final, partidos de vuelta
|No.
|Partido
|Fecha
|Horario
|1
|Motagua-Alajuelense
|Martes, 30 de septiembre
|20:00 horas GT
|2
|Plaza Amador-Real España
|Miércoles, 01 de octubre
|18:00 horas GT
|3
|Sporting San Miguelito-Xelajú
|Jueves, 02 de octubre
|18:00 horas GT
|4
|Olimpia-Cartaginés
|Jueves, 02 de octubre
|20:15 horas GT
Por la clasificación a Copa de Campeones Concacaf 2026
Con la clasificación de los mejores ocho equipos de Centroamérica, la Copa Centroamericana 2025 busca a su monarca, pero esta fase de cuartos de final es determinante para los clubes que buscan un boleto al máximo torneo de clubes de la Concacaf, la Copa de Campeones Concacaf 2026.
Los ganadores de cuartos de final, es decir, aquellos que sean semifinalistas automáticamente lograrán los primeros cuatro boletos disponibles de seis para el área centroamericana.
Los otros dos boletos serán repartidos entre los cuatro perdedores de cuartos de final, quienes deberán jugar un play-in donde los dos ganadores de dichas series serán los clasificados 5 y 6 a la Copa de Campeones Concacaf 2026.
Las semifinales y el play-in se jugarán entre las semanas del 21 al 23 y del 28 al 30 de octubre. Y las finales, del 25 al 27 noviembre, el juego de ida; y del 2 al 4 de diciembre, la vuelta.
Si Xelajú es semifinalista su rival saldrá del ganador entre Plaza Amador-Real España, y de jugar el play-in, el rival sería el perdedor de la serie en mención.