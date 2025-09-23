 Policía investiga agresión a seguidor del Manchester United
Deportes

Policía investiga agresión a seguidor del Manchester United

Frank Ilett es un seguidor de los "Red Devils" y aseguró que no se cortaría el cabello hasta que su club gane cinco partidos seguidos.

Un aficionado del Manchester United fue agredido por otro seguidor
Un aficionado del Manchester United fue agredido por otro seguidor / FOTO: Redes sociales

La policía de Mánchester está investigando una agresión al chico que se hizo viral por decidir no cortarse el pelo hasta que el Manchester United gane cinco partidos seguidos.

En un vídeo compartido este fin de semana en redes sociales se ve cómo este chico, Frank Ilett y conocido como "The United Strand" en sus redes, es atacado por otro seguidor del Manchester United mientras le insulta y le recrimina que no es un seguidor de verdad. En el clip se aprecia cómo le agarra del pelo con violencia y le empuja hasta que otros aficionados intervienen.

"Estamos al tanto de este incidente y hay una investigación en curso junto al Manchester United. La víctima ha sido contactada y se están realizando pesquisas para identificar al agresor", dijo la policía de Mánchester sobre este incidente que ocurrió el pasado 20 de septiembre en Old Trafford durante la disputa del United-Chelsea.

Buscar repartir humos y positivismo

Ilett habló en el periódico local Manchester Evening News y dijo que este reto siempre ha tenido como objetivo repartir buen humor y ser positivo entre los aficionados del United en una dura etapa para el club.

"He sido aficionado del United toda mi vida y mi intención con este reto no era ahondar en los problemas del club. La situación del otro día fue muy rara. Creo que al principio estaba bromeando, pero luego me empezó a tirar del pelo y a decirme que solo quería llamar la atención. El día estuvo lleno de interacciones positivas y el 99 % de ellas han sido buenas, pero solo un par de personas son capaces de arruinarlo".

Desde la llegada de Rúben Amorim, el 1 de noviembre de 2024, el Manchester United, no ha ganado dos partidos seguidos.

Manchester United se reencuentra con la victoria en la Premier League

Con anotaciones de Bruno Fernandes y Casemiro, los ‘Red Devils’ vencieron (2-1) al Chelsea, que se vio mermado por una temprana expulsión de Robert Sánchez al minuto 5.

Manchester United en la Premier League 

Tras las primeras cinco fechas en la Premier League, el Manchester United solo ha ganado dos partidos y empatado uno para sumar 7 puntos y ocupar la casilla número 11, fuera de las casillas de competencias europeas.

El líder de la liga inglesa es Liverpool, quien lleva el pleno de los 15 puntos, y le saca 8 unidades al United.

*Información EFE.

