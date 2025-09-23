 Xabi Alonso: "Vinícius ha estado comprometido"
Deportes

Xabi Alonso: "Vinícius ha estado comprometido y desequilibrante"

El técnico madridista responde a si la actuación del brasileño le aseguraría ser titular este sábado ante Atlético de Madrid.

Vinícius fue fundamental en la victoria del Real Madrid sobre Levante
Vinícius fue fundamental en la victoria del Real Madrid sobre Levante / FOTO: EFE

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, valoró muy positivamente el partido del brasileño Vinícius Júnior, que marcó el primer gol de su equipo y asistió en el segundo en la victoria ante el Levante por 1-4 ese martes en el Ciutat de València.

"Ha estado comprometido en defensa, ha sido desequilibrante con el balón y su gol ha sido fundamental para darnos confianza, serenidad y madurez para completar un gran partido", destacó Alonso en rueda de prensa.

El técnico madridista se mostró tajante sobre si la actuación del brasileño le aseguraría ser titular este sábado ante el Atlético de Madrid: "Solo estaba pensando en el partido de hoy y ya mañana pensaremos en lo siguiente".

Real Madrid vence a Levante y mantiene paso perfecto en La Liga

Real Madrid llena de buen futbol el Ciutat de València y sigue con paso perfecto en la “Liga de las Estrellas”: Seis partidos jugados, seis triunfos y 18 puntos.

Hay mucho por corregir

Sobre el nivel mostrado por el Real Madrid en este inicio de temporada, Alonso habló de "fase de construcción". "Todavía queda mucho por recorrer y estamos construyendo una base sólida para ser competitivos con muchos jugadores que se sienten importantes", explicó.

En relación al cambio de sistema planteado en el partido de este martes, el entrenador del Real Madrid ensalzó a sus futbolistas. "Tener jugadores de calidad facilitan estos cambios y entienden la idea con pocos entrenamientos, son flexibles y pueden jugar en diferentes posiciones", recordó.

"Hoy creíamos que el cambio era lo oportuno porque no queríamos que Militao y Carvajal hicieran tres partidos de noventa minutos seguidos", explicó en relación a las rotaciones.

Vinícius, en el momento justo

  Segundo partido consecutivo como titular. Algo que hace meses no era noticia en Vinícius. Ahora, sí. Y el brasileño respondió con gol y asistencia cuatro días antes de que Xabi Alonso tenga que tomar su primera gran decisión en un once para un partido clave: el derbi ante el Atlético de Madrid.

No existía mejor escenario para que Vinícius recuperase su confianza que el Ciutat de Valencia. El 22 de agosto de 2021 vivió en dicho estadio un punto de inflexión en su carrera deportiva, mientras que este 23 de septiembre puede haberlo sido en su temporada.

Aquel verano de 2021, Carlo Ancelotti afrontaba sus primeras semanas en su segunda etapa como entrenador del Real Madrid. Y lo hizo apostando por un tridente claro: Bale-Benzema-Hazard. Mientras, Vinícius, esperando aún su eclosión en la elite, como revulsivo.

Y en ese rol acabó ganándose la titularidad y empezando un camino hasta posicionarse entre los mejores del mundo.  

*Información EFE.

