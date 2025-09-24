El Inter Miami de Messi clasifica a playoffs de la MLS

El Inter Miami logró un triunfo histórico en el Yankee Stadium tras golear 0-4 al New York City y con ello aseguró su clasificación a los playoffs de la MLS. El conjunto dirigido por Javier Mascherano tuvo en Lionel Messi a su máxima figura, pues el astro argentino se lució con una actuación estelar que resultó determinante para sellar el boleto a la fase final del campeonato estadounidense.
Messi anotó dos goles de gran factura y también se vistió de asistente para que Baltasar Rodríguez sumara otro tanto en el marcador. El uruguayo Luis Suárez, quien regresaba tras una suspensión, completó la goleada desde el punto penal, confirmando así la contundencia ofensiva del cuadro de Florida en una de sus mejores presentaciones de la temporada.
El Inter Miami sueña con el título
Este logro representa la segunda clasificación consecutiva del Inter Miami a los playoffs, ambas con Lionel Messi en la plantilla. Cabe recordar que en 2023, cuando el campeón del mundo se unió al club a mitad de campaña, no les alcanzó para entrar en la fase final, lo que resalta aún más el crecimiento del equipo en la presente temporada.
Ahora, el gran objetivo de la institución es levantar la MLS Cup, un trofeo que junto a la Concachampions todavía se le resiste al Inter Miami. Con Messi y compañía ya conquistaron la Leagues Cup en 2023 y también el Supporter’s Shield, reconocimiento al equipo con más puntos en temporada regular. El reto para los de Miami es continuar en este camino ganador y confirmar su dominio en el fútbol de Estados Unidos.