 El Real Madrid prepara el derbi sin Trent, Rüdiger ni Mendy
Deportes

El Real Madrid prepara el derbi sin Trent, Rüdiger ni Mendy

Después de disfrutar de un día de descanso el miércoles, la plantilla del Real Madrid regresó al trabajo en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Compartir:
El Real Madrid prepara el derbi sin Trent, Rüdiger ni Mendy
El Real Madrid prepara el derbi sin Trent, Rüdiger ni Mendy / FOTO: EFE

El Real Madrid inició la preparación exprés del derbi madrileño, que disputa el sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (08:15 horas GT), con el primero de los dos entrenamientos de los que dispondrá Xabi Alonso, que no podrá contar con los lesionados Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

Después de disfrutar de un día de descanso el miércoles, tras la victoria el martes en su visita al Levante con la que mantiene el pleno de triunfos y el liderato de La Liga EA Sports, la plantilla del Real Madrid regresó al trabajo en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Una mañana intensa en la que Xabi Alonso preparó a conciencia el primer duelo de los considerados grandes de la temporada, que inició trasladando al campo de entrenamiento los aspectos tácticos claves del análisis en vídeo del Atlético de Madrid. Junto a esa parte central de la sesión, los jugadores trabajaron con balón en ejercicios de posesión y presión, según informa la web del club blanco, y acabaron disputando un partido de diez contra diez.

Real Madrid vence a Levante y mantiene paso perfecto en La Liga

Real Madrid llena de buen futbol el Ciutat de València y sigue con paso perfecto en la “Liga de las Estrellas”: Seis partidos jugados, seis triunfos y 18 puntos.

Bajas

Confirmadas las bajas de los jugadores que se mantienen en la enfermería con lesiones musculares -Trent, Rüdiger y Mendy-, Xabi trabajó con el resto de su plantilla, en la que ya se han integrado Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, que han tenido minutos sueltos en los dos últimos encuentros, y Endrick, que aspira a reaparecer en el derbi madrileño.

Aunque el once que tiene en mente el técnico madridista está bastante definido y ninguno de los tres jugadores que salen de lesión, tienen a priori opciones de entrar de inicio. Incluido el inglés Bellingham, llamado a tener un papel importante en el equipo, pero aún corto de ritmo de competición tras superar la operación de hombro a la que se sometió en julio y acortar en un mes su regreso.

El descanso ante el Levante de futbolistas como Dani Carvajal, Éder Militao o Aurélien Tchouaméni, deja ver su presencia de inicio en el derbi del Metropolitano, donde Álvaro Carreras pasará de central a su posición natural en el lateral izquierdo y el resto de titulares se mantendrán, con un tridente formado por Franco Mastantuono, Vinícius y Kylian Mbappé.

*Información EFE.

En Portada

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Popt
Nacionales

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Pop

09:42 AM, Sep 25
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026t
Deportes

FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026

09:56 AM, Sep 25
Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONUt
Nacionales

Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONU

07:45 AM, Sep 25
Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemaltecat
Nacionales

Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemalteca

08:23 AM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesEE.UU.Noticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos