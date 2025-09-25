 Más de tres mil aficionados en el Xelajú vs. San Miguelito
Deportes

Más de tres mil aficionados apoyaron al Xelajú ante San Miguelito

La afición responde a Xelajú M. C. en el estadio Cementos Progreso, el cual se vistió de azul, blanco y rojo.

Afición de Xelajú en el estadio Cementos Progreso
Afición de Xelajú en el estadio Cementos Progreso / FOTO: Alex Meoño

La noche del miércoles 24 de septiembre, un total de 3,094 aficionados con boleto pagado asistieron al estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina para alentar a su equipo, el Xelajú M. C., que recibió al Sporting San Miguelito de Panamá en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025.

El único equipo representativo del futbol guatemalteco en el torneo centroamericana tuvo el apoyo de su hinchada, que tuvo que viajar más de 200 kilómetros para observar a su club, que juega en el estadio Cementos Progreso ya que Xelajú no cuenta con el aval de Concacaf para la realización de partidos en el estadio Mario Camposeco debido a una situación relacionada con un aeropuerto internacional.

Pese a la distancia, la movilidad, el tránsito y todo aquello que conlleva un desplazamiento de más de 200 kilómetros, anoche en el graderío del estadio Cementos Progreso, habitual casa de Comunicaciones para los partidos de Liga Nacional, contó con la presencia de más de tres mil aficionados.

De acuerdo al dato proporcionado por Wilber Colloy, director de Emisoras Unidas Quetzaltenango (EU Xela) fueron 3,094 aficionados los que dijeron presentes en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.

Fiesta en el Cementos Progreso 

El escenario de los blancos se vistió de rojo, y la fiesta fue total: Ambientazo en la grada y triunfo en el campo del Xelajú. Victoria que acerca al cuadro altense a semifinales de la Copa Centroamericana 2025, instancia a la cual también llegó el Antigua de Guatemala el año pasado.

Xelajú venció 2-0 al Sporting San Miguelito de Panamá gracias a los tantos de Kevin Ruiz y Derrickson Quirós, y ese triunfo los acerca a las semifinales.

El equipo quetzalteco deberá ahora devolverle la visita a San Miguelito de Panamá en territorio panameño. Este duelo está programado para el jueves 2 de octubre a las 18:00 horas.

El único dato negativo del encuentro de anoche, fue el abucheo de la afición de Xelajú en contra de su jugador Elmer Cardoza, quien falló increíblemente una oportunidad de gol. Situación que hizo mención el futbolista Jorge Aparicio quien llamó la atención de la hinchada y mostró su apoyo para el jugador nacional.

Xelajú derrota a San Miguelito y sueña con las semifinales de la Copa Centroamericana

Xelajú MC venció 2-0 a Sporting San Miguelito en la capital y tomó ventaja en los cuartos de final de la Copa Centroamericana; Kevin Ruiz y Derrickson Quirós marcaron los goles del triunfo.

