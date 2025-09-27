 Comunicaciones viaja a Mictlán con un plantel mermado
Deportes

Comunicaciones viaja a Mictlán con un plantel mermado

Para el duelo contra Mictlán, Comunicaciones afronta 11 bajas entre lesiones, suspensiones y seleccionados, además de la tercera exclusión de Fredy Pérez por decisión técnica.

Compartir:
Jugadores de Comunicaciones - Comunicaciones FC
Jugadores de Comunicaciones / FOTO: Comunicaciones FC

Comunicaciones, que atraviesa un momento complicado tanto en lo deportivo como en lo administrativo, se prepara para enfrentar este domingo al Atlético Mictlán en la jornada 12 del Apertura 2025. El equipo crema puso rumbo esta mañana a la 'Perla de Oriente', pero lo hace con un plantel notablemente disminuido, incluyendo varias ausencias de jugadores que habitualmente serían titulares, lo que obligará al cuerpo técnico a confiar en juveniles y suplentes para afrontar el encuentro.

La lista de bajas de Comunicaciones es extensa y preocupante. Entre lesionados se encuentran José Contreras, José Corena, Pitbull Domínguez, Edy Palencia y Wilson Pineda. Además, Karel Espino se encuentra suspendido, mientras que cuatro jugadores —José Pinto, Stheven Robles, Kuki Lemus y Darwin Lom— se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones nacionales. A estas ausencias se suma la decisión técnica de no convocar a Fredy Pérez, generando aún más incertidumbre en el equipo.

Fredy Pérez, apartado de Comunicaciones

El caso de Fredy Pérez continúa siendo motivo de debate. Tras los roces con los aficionados cremas durante el partido ante Antigua GFC, donde Comunicaciones cayó 0-3, el portero, que incluso ha sido seleccionado nacional, no ha sido tomado en cuenta por el cuerpo técnico, aunque sí mantiene un ritmo normal de entrenamiento con sus compañeros. Esta situación refleja la compleja coyuntura que atraviesa el club y la presión que enfrentan tanto jugadores como directivos.

El compromiso entre Atlético Mictlán y Comunicaciones se disputará el domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Asunción. Con un plantel debilitado y varios jugadores clave ausentes, los cremas deberán mostrar carácter y aprovechar al máximo las oportunidades que surjan si desean sumar puntos fuera de casa y frenar la racha negativa que los ha acompañado en las últimas jornadas.

En Portada

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacíficot
Nacionales

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacífico

11:21 AM, Sep 27
La guatemalteca Gaby Soto logra histórico resultado en el Mundial de Ciclismot
Deportes

La guatemalteca Gaby Soto logra histórico resultado en el Mundial de Ciclismo

10:38 AM, Sep 27
Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE t
Farándula

Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE

10:57 AM, Sep 27
Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el Derbit
Deportes

Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el Derbi

10:21 AM, Sep 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos