Comunicaciones viaja a Mictlán con un plantel mermado

Comunicaciones, que atraviesa un momento complicado tanto en lo deportivo como en lo administrativo, se prepara para enfrentar este domingo al Atlético Mictlán en la jornada 12 del Apertura 2025. El equipo crema puso rumbo esta mañana a la 'Perla de Oriente', pero lo hace con un plantel notablemente disminuido, incluyendo varias ausencias de jugadores que habitualmente serían titulares, lo que obligará al cuerpo técnico a confiar en juveniles y suplentes para afrontar el encuentro.
La lista de bajas de Comunicaciones es extensa y preocupante. Entre lesionados se encuentran José Contreras, José Corena, Pitbull Domínguez, Edy Palencia y Wilson Pineda. Además, Karel Espino se encuentra suspendido, mientras que cuatro jugadores —José Pinto, Stheven Robles, Kuki Lemus y Darwin Lom— se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones nacionales. A estas ausencias se suma la decisión técnica de no convocar a Fredy Pérez, generando aún más incertidumbre en el equipo.
Fredy Pérez, apartado de Comunicaciones
El caso de Fredy Pérez continúa siendo motivo de debate. Tras los roces con los aficionados cremas durante el partido ante Antigua GFC, donde Comunicaciones cayó 0-3, el portero, que incluso ha sido seleccionado nacional, no ha sido tomado en cuenta por el cuerpo técnico, aunque sí mantiene un ritmo normal de entrenamiento con sus compañeros. Esta situación refleja la compleja coyuntura que atraviesa el club y la presión que enfrentan tanto jugadores como directivos.
El compromiso entre Atlético Mictlán y Comunicaciones se disputará el domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Asunción. Con un plantel debilitado y varios jugadores clave ausentes, los cremas deberán mostrar carácter y aprovechar al máximo las oportunidades que surjan si desean sumar puntos fuera de casa y frenar la racha negativa que los ha acompañado en las últimas jornadas.