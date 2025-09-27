 Resultado Atlético de Madrid-Real Madrid - Jornada 7 La Liga
Deportes

Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el 'Derbi'

El Derbi madrileño se tiñe de rojo y blanco: el Atlético venció 5-2 a un Real Madrid que, perdió su invicto y también podría perder el liderato este fin de semana.

Compartir:
Anotación de Julián Álvarez ante el Real Madrid - EFE
Anotación de Julián Álvarez ante el Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

El Atlético de Madrid se llevó la victoria en un electrizante Derbi madrileño al vencer al Real Madrid por 5-2, victoria clave para recuperar sensaciones en el campeonato local. El triunfo de los colchoneros no solo les permitió celebrar frente a su afición, sino que también puso fin al invicto que mantenía el equipo merengue en lo que va de la temporada, generando además la posibilidad de que pierdan el liderato si el FC Barcelona consigue un resultado favorable este domingo.

El encuentro fue un verdadero espectáculo futbolístico desde el inicio. En los primeros 45 minutos, Robin Le Normand adelantó al Atlético, pero el Real Madrid logró darle la vuelta con goles de Kylian Mbappé y Arda Güler. Justo antes del descanso, Sorloth empató el marcador, dejando a ambos equipos con altas expectativas para la segunda mitad. La primera parte se caracterizó por la intensidad, el ritmo vertiginoso y múltiples ocasiones de gol que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos.

Atlético de Madrid fue superior en el segundo tiempo

En la segunda mitad, el Atlético de Madrid mostró una superioridad evidente. Al minuto 51, Julián Álvarez convirtió un penalti que adelantó nuevamente a los locales. Más tarde, el propio Álvarez sentenció la victoria con un espectacular tiro libre que dejó sin opciones a Courtois, consolidando así la ventaja definitiva de los colchoneros. La combinación de disciplina defensiva y contundencia en ataque permitió al equipo de Diego Simeone dominar el segundo tiempo y sentenciar de una vez por todas el partido al minuto 90+3 por medio de Antoine Griezmann que anotó el 5-2 cuando apenas llevaba unos minutos en la cancha.

El resultado representa un duro golpe para el Real Madrid, que sufre su primera derrota de la temporada en todas las competencias. Además, el equipo dirigido por Xabi Alonso podría perder el liderato si el Barcelona logra imponerse ante la Real Sociedad este domingo. Con 18 puntos en la tabla, los merengues deberán recomponerse rápidamente para no ceder terreno en la lucha por la cima de la Liga, mientras que el Atlético celebra un triunfo que reafirma su fortaleza en los duelos clave de la ciudad.

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid | EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid / EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid | EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid / EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid | EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid / EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid | EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid / EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid | EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid / EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid | EFE

Partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid / EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacíficot
Nacionales

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacífico

11:21 AM, Sep 27
La guatemalteca Gaby Soto logra histórico resultado en el Mundial de Ciclismot
Deportes

La guatemalteca Gaby Soto logra histórico resultado en el Mundial de Ciclismo

10:38 AM, Sep 27
Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE t
Farándula

Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE

10:57 AM, Sep 27
Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el Derbit
Deportes

Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el Derbi

10:21 AM, Sep 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos