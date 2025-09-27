Resultado Atlético de Madrid-Real Madrid - Jornada 7 La Liga

El Atlético de Madrid se llevó la victoria en un electrizante Derbi madrileño al vencer al Real Madrid por 5-2, victoria clave para recuperar sensaciones en el campeonato local. El triunfo de los colchoneros no solo les permitió celebrar frente a su afición, sino que también puso fin al invicto que mantenía el equipo merengue en lo que va de la temporada, generando además la posibilidad de que pierdan el liderato si el FC Barcelona consigue un resultado favorable este domingo.
El encuentro fue un verdadero espectáculo futbolístico desde el inicio. En los primeros 45 minutos, Robin Le Normand adelantó al Atlético, pero el Real Madrid logró darle la vuelta con goles de Kylian Mbappé y Arda Güler. Justo antes del descanso, Sorloth empató el marcador, dejando a ambos equipos con altas expectativas para la segunda mitad. La primera parte se caracterizó por la intensidad, el ritmo vertiginoso y múltiples ocasiones de gol que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos.
Atlético de Madrid fue superior en el segundo tiempo
En la segunda mitad, el Atlético de Madrid mostró una superioridad evidente. Al minuto 51, Julián Álvarez convirtió un penalti que adelantó nuevamente a los locales. Más tarde, el propio Álvarez sentenció la victoria con un espectacular tiro libre que dejó sin opciones a Courtois, consolidando así la ventaja definitiva de los colchoneros. La combinación de disciplina defensiva y contundencia en ataque permitió al equipo de Diego Simeone dominar el segundo tiempo y sentenciar de una vez por todas el partido al minuto 90+3 por medio de Antoine Griezmann que anotó el 5-2 cuando apenas llevaba unos minutos en la cancha.
El resultado representa un duro golpe para el Real Madrid, que sufre su primera derrota de la temporada en todas las competencias. Además, el equipo dirigido por Xabi Alonso podría perder el liderato si el Barcelona logra imponerse ante la Real Sociedad este domingo. Con 18 puntos en la tabla, los merengues deberán recomponerse rápidamente para no ceder terreno en la lucha por la cima de la Liga, mientras que el Atlético celebra un triunfo que reafirma su fortaleza en los duelos clave de la ciudad.