 Xelajú busca boleto a semifinales de Copa Centroamericana
Deportes

Xelajú, Olimpia, Motagua y Plaza Amador parten como favoritos

Esta semana se conocerán a los cuatro semifinalistas de la Copa Centroamericana 2025, quienes van directamente a la Copa de Campeones 2026.

Xelajú busca boleto semifinalista en Copa Centroamericana 2025

Esta semana es fundamental para los mejores ocho clubes de Centroamérica, entre ellos, el guatemalteco Xelajú M. C., club que lo dirige el nacional Amarini Villatoro, ya que se definen los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, y con ello, también aumenta la plusvalía de los equipos clasificados como los cuatro mejores ya que automáticamente obtendrán visado para ser parte de la Copa de Campeones Concacaf 2026, el torneo más importante y prestigioso de la zona.

Xelajú de Guatemala, Plaza Amador de Panamá, y, Olimpia y Motagua de Honduras parten como favoritos para esta semana y podrían celebrar el boleto ansiado ante Sporting San Miguelito, Real España, Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense, respectivamente.

Este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas el Motagua de Honduras recibe a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica con la ventaja de 1-0 conseguida la semana pasada en territorio costarricense. Cualquier empate o victoria le servirá al Motagua para ser semifinalista.

El miércoles 1 de octubre a las 18:00 horas, Plaza Amador recibe en Panamá al Real España de Honduras, con la ventaja que la ida la ganó 0-1 en condición de visitante. El caso de Plaza Amador es similar al de Motagua, es decir, con empate o victoria sellará el boleto a ronda de semifinales.

Xelajú va por la semifinal y boleto a Copa de Campeones 2026

Y el jueves 2 de octubre se definen a los dos últimos semifinalistas: Sporting San Miguelito de Panamá recibe a las 18:00 horas GT al Xelajú M. C. de Guatemala. La ventaja es para los "Superchivos" con un marcador de 2-0. Los de Amarini Villatoro tienen muchas opciones de clasificar a semifinales ya que por el marcador logrado en el estadio Cementos Progreso la semana pasada, les sirve un empate, victoria o una derrota por diferencia de un gol; incluso, perdiendo 2-0 aún no quedaría eliminado sino el partido se iría a tiempo extra. Solo la goleada 3-0 dejará en los 90 minutos eliminados al Xelajú.

La última serie de cuartos de final la disputarán Olimpia y Cartaginés, con la ventaja para el representativo de honduras que ganó 1-2 en Costa Rica.  

Según proyección preliminar, los semifinalistas podrían ser dos clubes de Honduras, uno de Guatemala y otro de Panamá. Pero puede darse el caso de que Honduras meta a tres representantes en las semifinales. Panamá solo sueña con meter a dos representativos como máximo.

Xelajú derrota a San Miguelito y sueña con las semifinales de la Copa Centroamericana

Xelajú MC venció 2-0 a Sporting San Miguelito en la capital y tomó ventaja en los cuartos de final de la Copa Centroamericana; Kevin Ruiz y Derrickson Quirós marcaron los goles del triunfo.

