Ya hay fecha para el regreso del Barcelona al Camp Nou

Ya hay fecha para el regreso del Barcelona al Spotify Camp Nou

Albert Batlle, teniendo de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, señaló que el Barça podría volver al Camp Nou la tercera semana de octubre si se solucionan los "pequeños problemas" de seguridad.

Spotify Camp Nou, estadio del FC Barcelona - FC Barcelona
Spotify Camp Nou, estadio del FC Barcelona / FOTO: FC Barcelona

El FC Barcelona podría regresar al Spotify Camp Nou el próximo 18 de octubre, cuando recibirá al Girona en un partido correspondiente a LaLiga EA Sports. La fecha se perfila como un punto de inflexión para el club catalán, que ha tenido que disputar sus últimos encuentros en estadios alternativos debido a problemas de seguridad detectados en su icónico recinto. Albert Batlle, teniente de alcalde de seguridad de Barcelona, se mostró optimista respecto a la reapertura parcial del estadio, siempre que se solucionen los "pequeños problemas" identificados en las revisiones previas.

Según Batlle, los ajustes necesarios podrían completarse en las próximas semanas, lo que permitiría al Barça volver a jugar en casa con todas las garantías de seguridad. En sus declaraciones a la emisora de radio Rac1, destacó la disposición del club para colaborar con las autoridades y cumplir con los requerimientos establecidos por el gobierno municipal y los Bomberos. La intención es que los aficionados puedan volver a disfrutar del fútbol en su estadio histórico sin riesgos.

Barcelona cerca de volver a su casa

El regreso al Camp Nou se ha visto retrasado tras la negativa a utilizar el estadio para el partido ante la Real Sociedad, situación que obligó al equipo a trasladarse al estadio Olímpico de Montjuïc. Asimismo, este recinto también albergará el próximo encuentro de la Liga de Campeones contra el PSG. Durante esta temporada, el Barcelona ha tenido que disputar algunos encuentros adicionales en el estadio Johan Cruyff, como los de Valencia y Getafe, debido a estas restricciones de seguridad.

El anuncio de la posible reapertura ha generado expectativas entre los seguidores, quienes esperan que el 18 de octubre marque el retorno del club a su casa. La administración municipal y los responsables de seguridad continúan supervisando los trabajos de adecuación, mientras el equipo se prepara para retomar sus actividades en el Camp Nou. La fecha frente al Girona se perfila, por tanto, como un hito importante para la entidad catalana y su afición, que ansía volver a vivir la experiencia única de un partido en su estadio emblemático.

Remodelación del Spotify Camp Nou - FC Barcelona

