 Declaraciones de Luis Enrique previo al duelo ante Barcelona
Deportes

Luis Enrique: "El equipo de Flick conecta con la idea futbolística que hay en el Barça"

"Espero que Pedri mañana no traiga la varita, vamos a intentar que entre poco en juego", reconoció el técnico del París Saint-Germain.

Luis Enrique, técnico del PSG, previo al duelo ante Barcelona
Luis Enrique, técnico del PSG, previo al duelo ante Barcelona / FOTO: EFE

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, ha elogiado el futbol que despliega el Barcelona de Hansi Flick, al que se enfrentará este miércoles en la segunda jornada de fase liga de la Liga de Campeones, un rival que, en su opinión, "conecta con la idea futbolística" del club azulgrana.

"Este equipo de Hansi Flick me encanta. Conecta con la idea futbolística que hay en el ‘Barça’. Es un entrenador de altísimo nivel, que no especula. Como socio y aficionado del Barcelona, veo todos sus partidos y es un equipo que me gusta ver porque me divierte", afirmó el preparador asturiano desde la sala de prensa del estadio Olímpico Lluís Companys.

El elogio a Flick no fue el único que regaló al conjunto azulgrana Luis Enrique, campeón de la Liga de Campeones con el PSG y mejor entrenador del año, según la votación de France Football, pues también destacó el nivel que está mostrando el centrocampista Pedro González 'Pedri', al que calificó como "Harry Potter", en alusión al protagonista de la saga literaria sobre magos escrita por J.K. Rowling.

"Espero que (Pedri) mañana no traiga la varita, vamos a intentar que entre poco en juego, pero va a participar porque el Barcelona no sólo es Pedri. Es Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Cubarsi... El partido presenta motivaciones muy potentes para intentar superar a un equipo que es muy bueno con el balón y sin el balón", añadió.

Flick: “Nos gusta ser favoritos”

“Todo ha cambiado”, dijo Flick al ser cuestionado respecto al último duelo contra el PSG que se dio hace un par de años.

Las bajas de PSG

El PSG llegó este martes a Barcelona sin los lesionados Dembélé, Marquinhos, Doué y Kvaratskhelia, y con las dudas de Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves, cuya participación en el duelo de este miércoles dependerá de las sensaciones que tengan en las próximas horas.

"Para ser sincero, no queremos tomar riesgos con los jugadores. La decisión será más del jugador que mía. Es un partido importante pero no es un partido determinante. Mañana cuando nos levantemos veremos cómo están", admitió.

En cualquier caso, puntualizó que "no importa quién juegue mañana", ya que preparará el partido "de la mejor manera posible" para intentar sumar los tres puntos.

Regresa Luis Enrique a Barcelona -"es mi casa", recordó- un año y medio después del 1-4 que endosó al equipo por aquel entonces entrenado por Xavi Hernández en los cuartos de final de la máxima competición europea.

"Este es el lugar en el que he hecho la mayor parte de mi carrera como jugador y entrenador. Y es especial. Montjuïc no es el Camp Nou pero es un estadio muy bonito y tengo recuerdos muy bonitos como la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92", declaró.

PSG presenta bajas importantes para el juego ante el Barça

Luis Enrique dio a conocer la lista de convocados para el duelo entre Barcelona y PSG, y varios jugadores titulares no estarán disponibles por lesión como Marquinhos y Ousmane Dembélé.

*Información EFE.

