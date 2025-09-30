Mbappé no sale conforme pese a su triplete ante el Kairat

Kylian Mbappé volvió a brillar con el Real Madrid en la Liga de Campeones, firmando un triplete en la goleada por 0-5 frente al Kairat Almaty. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la euforia, el delantero francés lanzó una advertencia clara: la derrota sufrida en el derbi contra el Atlético de Madrid no puede repetirse. El atacante insistió en que, pese al triunfo continental, lo sucedido en el Metropolitano debe mantenerse presente como una lección.
El futbolista galo expresó que el éxito europeo no debe servir como cortina de humo para olvidar errores recientes. "Nunca hay que olvidar lo que ha pasado, esta es otra competición pero hay que seguir pensando lo que pasó el fin de semana para no volver a pasar algo así", declaró Mbappé tras el encuentro. Sus palabras reflejan un enfoque exigente y un compromiso con la regularidad que demanda un club como el Real Madrid.
Mbappé considera que hay cosas que mejorar
En el plano personal, el delantero celebró haber alcanzado la cifra de 60 goles en la Liga de Campeones, aunque volvió a subrayar que su prioridad es el colectivo. "Trabajo para ayudar al equipo. Pienso únicamente en ayudar para que el equipo gane y si meto goles bien y si no, ayudo de otra manera. Lo más importante es ganar partidos y trofeos", comentó, mostrando una mentalidad enfocada en los objetivos grupales más que en las estadísticas individuales.
A pesar de sus tres anotaciones, Mbappé se mostró inconforme, al señalar que pudo ser aún más contundente de cara al arco. Reconoció que desperdició ocasiones y aseguró que su ambición es constante: "Un jugador como yo cuando tiene cinco ocasiones tiene que marcar cinco goles, por eso me ha comprado el Real Madrid. Quiero siempre más. He marcado tres, muy bien, pero trabajo para marcar más goles y ser más eficiente en la portería".
Finalmente, el francés elogió a sus compañeros, destacando la conexión con el joven Arda Güler, a quien calificó como un talento con mucho futuro, y no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre una asistencia larga de Thibaut Courtois, asegurando que el guardameta hizo gran parte del trabajo en una de sus anotaciones. Con estas declaraciones, Mbappé dejó claro que su ambición y autocrítica son tan grandes como su talento, elementos que el Real Madrid espera aprovechar para mantener la excelencia a lo largo de la temporada.