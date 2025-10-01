 Atropellan al ciclista guatemalteco Manuel Rodas
Deportes

Atropellan al ciclista guatemalteco Manuel Rodas

Manuel Rodas, dos veces campeón de la Vuelta a Guatemala, fue atropellado en Quetzaltenango; es el segundo ciclista nacional afectado en una semana tras Josué Canastuj en Tecpán.

Compartir:
Manuel Rodas, ciclista guatemalteco - Archivo
Manuel Rodas, ciclista guatemalteco / FOTO: Archivo

El ciclista guatemalteco Manuel Rodas, dos veces campeón de la Vuelta a Guatemala, sufrió un accidente la mañana del miércoles 1 de octubre, cuando fue atropellado mientras se dirigía a sus entrenamientos en la ciudad de Quetzaltenango, informó la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala. Según el reporte oficial, Rodas fue trasladado a un centro médico, donde se le realizan exámenes para evaluar su estado de salud. Aunque se encuentra estable, presenta fuertes dolores que requieren atención inmediata.

Este incidente evidencia los riesgos que enfrentan los ciclistas en las carreteras del país. La Federación de Ciclismo destacó la importancia de la seguridad vial y recordó que este tipo de accidentes no son aislados. Apenas hace una semana, en Tecpán, Chimaltenango, el ciclista Josué Canastuj, del equipo RedHook Guatemala, también fue atropellado y sufrió una fractura en la pierna izquierda, lo que lo dejará fuera de la Vuelta a Guatemala 2025.

Manuel Rodas se encuentra estable, pero con fuertes dolores

La situación de Rodas ha generado preocupación en la comunidad deportiva y entre los aficionados al ciclismo, quienes han expresado su apoyo al campeón nacional. Este tipo de incidentes ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer la conciencia sobre la presencia de ciclistas en las vías y de implementar medidas que garanticen la seguridad de los atletas durante sus entrenamientos y competencias.

En un comunicado, la Federación de Ciclismo hizo un llamado a los conductores guatemaltecos a respetar a los ciclistas: "Son vidas sobre ruedas. Hacemos el llamado a los pilotos de Guatemala a tener paciencia al momento de encontrar a un ciclista en carretera". La federación reiteró su compromiso con la protección de los deportistas y la promoción de un entorno más seguro para la práctica del ciclismo en todo el país.

Foto embed
Manuel Rodas, ciclista guatemalteco - Archivo

En Portada

Motorista afectado por lluvias: La llanta me estaba patinando y la corriente crecía mást
Nacionales

Motorista afectado por lluvias: "La llanta me estaba patinando y la corriente crecía más"

08:04 AM, Oct 01
Entradas limitadas para guatemaltecos que quieran asistir al Estadio Cuscatlánt
Deportes

Entradas limitadas para guatemaltecos que quieran asistir al Estadio Cuscatlán

09:41 AM, Oct 01
Cinco heridos tras explosión en vivienda de zona 13t
Nacionales

Cinco heridos tras explosión en vivienda de zona 13

09:25 AM, Oct 01
Día del Niño 2025: Guatemala celebra con arte, juegos y cultura en diversas actividades familiarest
Farándula

Día del Niño 2025: Guatemala celebra con arte, juegos y cultura en diversas actividades familiares

08:14 AM, Oct 01

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos