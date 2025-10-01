Atropellan al ciclista guatemalteco Manuel Rodas

El ciclista guatemalteco Manuel Rodas, dos veces campeón de la Vuelta a Guatemala, sufrió un accidente la mañana del miércoles 1 de octubre, cuando fue atropellado mientras se dirigía a sus entrenamientos en la ciudad de Quetzaltenango, informó la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala. Según el reporte oficial, Rodas fue trasladado a un centro médico, donde se le realizan exámenes para evaluar su estado de salud. Aunque se encuentra estable, presenta fuertes dolores que requieren atención inmediata.
Este incidente evidencia los riesgos que enfrentan los ciclistas en las carreteras del país. La Federación de Ciclismo destacó la importancia de la seguridad vial y recordó que este tipo de accidentes no son aislados. Apenas hace una semana, en Tecpán, Chimaltenango, el ciclista Josué Canastuj, del equipo RedHook Guatemala, también fue atropellado y sufrió una fractura en la pierna izquierda, lo que lo dejará fuera de la Vuelta a Guatemala 2025.
Manuel Rodas se encuentra estable, pero con fuertes dolores
La situación de Rodas ha generado preocupación en la comunidad deportiva y entre los aficionados al ciclismo, quienes han expresado su apoyo al campeón nacional. Este tipo de incidentes ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer la conciencia sobre la presencia de ciclistas en las vías y de implementar medidas que garanticen la seguridad de los atletas durante sus entrenamientos y competencias.
En un comunicado, la Federación de Ciclismo hizo un llamado a los conductores guatemaltecos a respetar a los ciclistas: "Son vidas sobre ruedas. Hacemos el llamado a los pilotos de Guatemala a tener paciencia al momento de encontrar a un ciclista en carretera". La federación reiteró su compromiso con la protección de los deportistas y la promoción de un entorno más seguro para la práctica del ciclismo en todo el país.