Así se jugarán las semifinales de Copa Centroamericana 2025

La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, el Xelajú M. C. de Guatemala, y los clubes Real España y Olimpia de Honduras son los clasificados a semifinales de la Copa Centroamericana 2025, esto, luego de eliminar en sus eliminatorias de cuartos de final a Motagua, Sporting San Miguelito, Plaza Amador y Cartaginés, respectivamente.
En una semana llena de emociones a nivel de Centroamérica, los ochos clubes se midieron a lo largo de esta semana por conseguir esos boletos a las semifinales del torneo centroamericano y asegurar su participación en la Copa de Campeones Concacaf 2026 (Concachampions), el torneo más prestigioso e importante de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe.
Con el tablero ya establecido de los cuatro clubes más importantes de Centroamérica en este 2025, las semifinales quedan conformadas de la siguiente manera:
- Liga Deportiva Alajuelense-Olimpia
- Real España-Xelajú
Xelajú cerrará en casa
Dada las posiciones durante la fase de grupos, Xelajú M. C. deberá jugar el primer partido en casa del Real España y luego cerrar su eliminatoria semifinal en casa, el estadio Cementos Progreso de la zona 6 de la ciudad capital.
En las próximas horas, la Concacaf dará a conocer el calendario oficial de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, pero estas son las semanas en las cuales se deberá jugar:
Semana del 21 al 23 de octubre, juego de ida: Real España-Xelajú
Semana del 28 al 30 de octubre, juego de vuelta: Xelajú-Real España
Las finales serán, del 25 al 27 noviembre, el juego de ida; y del 2 al 4 de diciembre, la vuelta.
Es de recordar que en la edición del 2024, Antigua G. F. C., representante de Guatemala, llegó a instancia semifinal y quedó muy cerca de ser finalista. Este año, Xelajú intentará superar esa barrera y llegar a la instancia donde se pelea el trofeo de la Copa Centroamericana 2025.