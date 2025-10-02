 Así se jugarán las semifinales de Copa Centroamericana 2025
Así se jugarán las semifinales de Copa Centroamericana 2025

Xelajú logró esta noche una dramática clasificación a semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Xelajú logró eliminar al Sporting San Miguelito de la Copa Centroamericana 2025
Xelajú logró eliminar al Sporting San Miguelito de la Copa Centroamericana 2025 / FOTO: EFE

La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, el Xelajú M. C. de Guatemala, y los clubes Real España y Olimpia de Honduras son los clasificados a semifinales de la Copa Centroamericana 2025, esto, luego de eliminar en sus eliminatorias de cuartos de final a Motagua, Sporting San Miguelito, Plaza Amador y Cartaginés, respectivamente.

En una semana llena de emociones a nivel de Centroamérica, los ochos clubes se midieron a lo largo de esta semana por conseguir esos boletos a las semifinales del torneo centroamericano y asegurar su participación en la Copa de Campeones Concacaf 2026 (Concachampions), el torneo más prestigioso e importante de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe.

Con el tablero ya establecido de los cuatro clubes más importantes de Centroamérica en este 2025, las semifinales quedan conformadas de la siguiente manera:

  • Liga Deportiva Alajuelense-Olimpia
  • Real España-Xelajú
Xelajú avanza a semifinales de la Copa Centroamericana 2025

El cuadro quetzalteco también logra un boleto para la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Xelajú cerrará en casa

Dada las posiciones durante la fase de grupos, Xelajú M. C. deberá jugar el primer partido en casa del Real España y luego cerrar su eliminatoria semifinal en casa, el estadio Cementos Progreso de la zona 6 de la ciudad capital.

En las próximas horas, la Concacaf dará a conocer el calendario oficial de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, pero estas son las semanas en las cuales se deberá jugar:

Semana del 21 al 23 de octubre, juego de ida: Real España-Xelajú

Semana del 28 al 30 de octubre, juego de vuelta: Xelajú-Real España

Las finales serán, del 25 al 27 noviembre, el juego de ida; y del 2 al 4 de diciembre, la vuelta.

Es de recordar que en la edición del 2024, Antigua G. F. C., representante de Guatemala, llegó a instancia semifinal y quedó muy cerca de ser finalista. Este año, Xelajú intentará superar esa barrera y llegar a la instancia donde se pelea el trofeo de la Copa Centroamericana 2025.

