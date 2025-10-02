Brasil convoca a Vitinho para sustituir a Vanderson

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, citó este jueves a Vitinho, lateral derecho del Botafogo, para sustituir al lesionado Vanderson con miras a los dos partidos amistosos que la "Canarinha" jugará contra Corea del Sur y Japón.
Vanderson se lesionó el miércoles durante el encuentro de Liga de Campeones de Europa entre el AS Mónaco y el Manchester City (2-2).
El lateral del conjunto monegasco empezó como titular, pero en el minuto 22 tuvo que ser retirado en camilla por los servicios médicos debido a un problema muscular.
Vanderson salió del terreno de juego entre lágrimas.
La lesión se produjo poco después de que el técnico italiano lo incluyera en la lista de 26 jugadores para los amistosos contra Corea del Sur y Japón, que se disputarán los próximos 10 y 14 de octubre, en Seúl y Tokio, respectivamente.
En la anterior convocatoria de la selección brasileña, ocurrió exactamente lo mismo.
É SELEÇÃO! ???— Botafogo F.R. (@Botafogo) October 2, 2025
Lateral-direito do Fogão, Vitinho é convocado para representar o Botafogo na Seleção Brasileira! O defensor alvinegro disputará os amistosos contra Coreia e Japão! Parabéns, Vitinho! ?? # BFR pic.twitter.com/kyOoTxMEmn
Citan a Vitinho
'Carletto' citó a Vanderson para los dos últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas contra Chile y Bolivia, pero el defensa sufrió otro percance físico y en su lugar vino Vitinho, de 26 años.
Desde que asumió el banquillo de la Canarinha, en mayo pasado, el exentrenador del Real Madrid y Bayern Múnich se ha visto obligado a cambiar multitud nombres de su lista inicial de convocados por diversas dolencias de última hora.
Brasil, cuyo juego sigue sin convencer, tiene previsto enfrentarse en el próximo periodo de selecciones, en noviembre, a dos combinados africanos, con el objetivo de prepararse para el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.
Conozca más de Vitinho
Victor Alexander da Silva (Vitinho, nacido el 23 de julio de 1999 -26 años-) comenzó su carrera en las categorías de base del Cruzeiro, donde destacó en la Copa Libertadores Sub-20 de 2018, marcando dos goles en tres partidos.
Debutó profesionalmente con Cruzeiro en mayo de 2018 contra Atlético Mineiro.
En 2022, firmó con el Burnley de Inglaterra, donde fue titular en la Premier League 2023-24 (32 partidos, una asistencia) y destacó en la Championship 2022-23 (3 goles y 3 asistencias en 41 partidos).
En agosto de 2024, regresó a Brasil para jugar con el Botafogo en una transferencia récord de €8 millones, más €1 millón en posibles bonos, convirtiéndose en el defensor más caro de la década en el fútbol brasileño. Su contrato con Botafogo es hasta diciembre de 2029. Debutó con Botafogo el 14 de septiembre de 2024 en una victoria 2-1 contra Corinthians.
*Información EFE.