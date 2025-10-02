 Empresa que remodela estadio Nacional no revela costos
Empresa que remodela estadio Nacional se niega a revelar costos

Asimismo, la marca Bremar asegura que se mantendrá la marca tanto de la gramilla y pista de tartán acordada inicialmente.

Actualmente el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores sigue en plena remodelación de su pista de tarán y gramilla
Actualmente el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores sigue en plena remodelación de su pista de tarán y gramilla / FOTO: Omar Solís

Durante una citación celebrada esta mañana con los diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), representantes de la empresa Bremar, encargada de las remodelaciones en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, expusieron todo lo relacionado a las nuevas rutas que se tomarán respecto a los trabajos que actualmente se encuentra detenidos en la máxima instalación deportiva del país.

Orlando Blanco, diputado de VOS y presidente de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, subió a sus redes sociales el momento más tenso de la citación, la cual incluyó también a representantes de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y de la Contraloría General de cuentas (CGC), entre otros.

Se trata del momento donde Herbert Montenegro, gerente administrativo de Bremar, se negó a dar a conocer públicamente los costos relacionados a algunos productos relacionados a la remodelación.

"Por qué no quiere dar la información, si de todas maneras ustedes desde que firmaron el contrato con la CDAG, ustedes tienen que dar la información", recriminó el diputado José Chic, a lo que el representante de Bremar aseguraba que: "Son costos de nosotros".

Ante dicha respuesta, el diputado Chic reiteró que a pesar de que eran sus costos, ellos como empresa manejaban fondo público dados por CDAG y debía responder ya que estaba bajo juramentación en dicha reunión.

Ante la insistencia de conocer los costos y la negatividad de los representantes de Bremar, los parlamentarios amenazaron con denuncias por perjurio.

Diputado inspecciona trabajos en estadio Nacional y cita a autoridades

Autoridades encargadas de la remodelación del estadio Nacional aseguran que los trabajos se entregarán en diciembre tras cambio de empresa proveedora de gramilla.

Seguirán con las empresas anunciadas

Tras la serie de inconvenientes suscitados alrededor de la remodelación del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, y la intención de cambiar de empresa proveedora tanto de la pista de tartán como de la gramilla híbrida de primer nivel, este día se confirmó que se continuará con la empresa que inicialmente se anunció.

Solamente que ahora, la comunicación es directa con los representantes de la marca Mondo (pista) y Hatko (gramilla), y ya no con el representante de dichas empresas a nivel regional, aunque esa situación ha generado incertidumbre si las condiciones previamente establecidas serán las mismas o habrá alguna variación tras la nueva negociación.

De acuerdo a las autoridades de la empresa Bremar, aún se está en los plazos acordados para la instalación de la pista de tartán y del nuevo engramillado del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.  

Las autoridades nuevamente fueron citadas para el lunes 6 de octubre a las 10:00 horas. 

CDAG busca adquirir butacas para el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores

De acuerdo a la base de licitación pública, se busca desinstalar e instalar 25 mil 500 asientos butaca.

