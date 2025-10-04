Andrea Álvarez guía el triunfo del Sevilla ante Espanyol

La futbolista guatemalteca Andrea Álvarez vivió un momento especial en su carrera al marcar su primer gol oficial con el Sevilla Femenino en la Liga F de España. La delantera necesitó seis jornadas para estrenarse en el campeonato y lo hizo de la mejor manera posible: con un tanto decisivo que le dio los tres puntos a su equipo en la victoria 1-0 frente al Espanyol de Barcelona.
El gol llegó en el cierre de la primera parte, cuando tras un tiro de esquina ejecutado desde la banda derecha, Álvarez se elevó con gran determinación y conectó un cabezazo que superó a la guardameta visitante. Su remate potente y bien colocado terminó en el fondo de la red, desatando la celebración tanto de sus compañeras como de la afición sevillista. La guatemalteca jugó 77 minutos y fue reconocida como la jugadora más destacada del encuentro.
Andrea Álvarez se consolida en España
Con este triunfo, el Sevilla alcanzó los 7 puntos en la clasificación y se colocó en la octava posición de la Liga F, lo que representa un respiro tras un inicio de temporada irregular. Por su parte, el Espanyol quedó en el puesto 14 con apenas tres unidades, apenas un punto por encima de la zona de descenso, ocupada actualmente por el Dux Logroño y el Levante.
Cabe destacar que este no fue el primer tanto de Andrea Álvarez con la camiseta del Sevilla. En la pretemporada ya había celebrado un gol en la Copa Andalucía, durante la derrota 2-3 frente al Granada. Sin embargo, este estreno en la Liga F tiene un valor especial, pues no solo representa su primer gol oficial en el campeonato español, sino que además fue decisivo para el triunfo de su equipo, consolidando el buen momento que atraviesa la delantera guatemalteca.