 Resultado Real Madrid vs. Villarreal - Jornada 8 LaLiga
Vinícius guía el triunfo del Real Madrid ante el Villarreal

Con doblete del brasileño más otra anotación de Mbappé, los merengues vencieron 3-1 al Villarreal y son líderes provisionales a la espera del partido del Barça este domingo.

Celebración de Vinícius ante el Villarreal - EFE
Celebración de Vinícius ante el Villarreal / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid volvió a sonreír este sábado tras imponerse 3-1 al Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido vibrante correspondiente a la jornada de LaLiga española. El encuentro llegó pocos días después de la intensa actividad de media semana en la UEFA Champions League, pero los merengues no mostraron signos de cansancio y lograron una victoria importante para mantener viva la lucha por el liderato.

La figura indiscutible del encuentro fue Vinícius Jr., quien firmó una actuación brillante con un doblete decisivo. El brasileño abrió el marcador al minuto 47 tras aprovechar un rebote dentro del área, y posteriormente amplió la ventaja desde el punto penal al minuto 68, luego de haber provocado él mismo la falta. El Villarreal, sin embargo, no bajó los brazos y descontó rápidamente gracias a un tanto del georgiano Georges Mikautadze al minuto 72, lo que puso algo de emoción al tramo final del encuentro.

Real Madrid gana y recupera terreno 

Pese al intento de reacción del "Submarino Amarillo", la expulsión de Santiago Mouriño por doble amarilla al minuto 75 complicó las aspiraciones visitantes. Con superioridad numérica, el Real Madrid aprovechó los espacios y cerró el marcador al 80’, cuando Kylian Mbappé definió con categoría tras una gran asistencia de Brahim Díaz, sellando así el 3-1 definitivo y desatando la euforia en el Bernabéu.

Con este triunfo, el Real Madrid recupera de manera provisional el liderato de LaLiga con 21 puntos de 24 posibles, a la espera de lo que haga el Barcelona ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

La victoria también representa una inyección anímica importante para los dirigidos por Xabi Alonso, que la semana pasada habían sufrido una dura goleada 5-2 frente al Atlético de Madrid, pero que se reivindicaron con un 0-5 en Champions ante el Kairat Almaty y ahora con un sólido triunfo en el campeonato doméstico.

Foto embed
Partido entre Real Madrid y Villarreal - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

