Brasil, la gran decepción del Mundial Sub-20 Chile 2025

La selección sub-20 de España dejó supeditada su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 a quedar entre las cuatro mejores terceras de la fase de grupos tras eliminar a la de Brasil por 1-0 en Santiago por el grupo C.
La "Canarinha" fue la peor selección del grupo C, con un punto y cayó por primera vez en la fase de grupos de estos torneos, en tanto que la "Roja" quedó en el tercer puesto con 4.
México selló su clasificación como segunda selección, con 5 puntos, y Marruecos lideró el grupo con 6, pese a caer por la mínima ante el "Tri".
Definición del grupo D
Argentina cerró con marca perfecta al vencer por 1-0 a la de Italia para confirmar su liderato con nueve puntos en el grupo D del Mundial de la categoría y que dejó a la actual subcampeona azzurra segunda con cuatro unidades, ambas clasificadas a octavos de final.
La selección sub-20 de Australia ganó este sábado a la de Cuba por 3-1 en la última jornada del Grupo D del Mundial juvenil de Chile y con 3 puntos se instaló en el tercer puesto a la espera de la remota posibilidad de avanzar a los octavos de final como una de las 4 mejores que ocupan ese escaño.
Max Caputo firmó un doblete en los minutos 20 y 50 y Daniel Bennie también vio puerta en el minuto 39. Alessio Raballo descontó para los caribeños en el minuto 63.
Definición del grupo E
Francia garantizó su avance a octavos de final entre los cuatro mejores terceros al sumar seis puntos con su triunfo por 0-6 ante Nueva Caledonia, en el cierre del grupo E del Mundial de la categoría, en el que el debutante oceánico se despidió sin puntos. Los galos son, por ahora, el tercero con mayor cantidad de unidades sumadas entre los seis grupos del certamen, y solo espera por su ubicación final para conocer su próximo rival, pues en el grupo F puede haber otro tercero con la misma cantidad de puntos.
Sudáfrica venció este domingo de remontada por 2-1 a la Estados Unidos y se clasificó a los octavos de final del Mundial juvenil que se disputa en Chile como segunda del Grupo E, que cerró con un triple empate a 6 puntos. A pesar de la derrota, el equipo de las Barras y las Estrellas obtuvo el primer lugar, Sudáfrica quedó en el segundo y Francia, que vapuleó hoy por 0-6 a la debutante Nueva Caledonia, quedó en el tercer puesto y espera acceder a la fase de los mejores dieciséis como una de las cuatro mejores terceras de la fase de grupos.
