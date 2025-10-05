Russell gana el Gran Premio de Singapur de la Formula 1

El piloto británico George Russell, de la escudería Mercedes, se alzó este domingo con la victoria en el Gran Premio de Singapur, decimoctava cita del Mundial de Fórmula 1. La carrera, disputada bajo las luces del circuito urbano de Marina Bay, estuvo marcada por las altas temperaturas y la humedad propias del lugar. Con este triunfo, Russell sumó su quinta victoria en la categoría reina y la segunda en la presente temporada, confirmando el buen momento de forma del equipo alemán.
Russell partió desde la posición de privilegio y supo mantener el control de la carrera de principio a fin, pese a la presión constante del neerlandés Max Verstappen, quien terminó en la segunda posición con su Red Bull. El podio lo completó otro británico, Lando Norris, representante de McLaren, que una vez más demostró su consistencia y capacidad para mantenerse entre los mejores. El resultado, además, sirvió para que McLaren asegurara matemáticamente el título de constructores, a falta de seis Grandes Premios para concluir la temporada.
La Formula 1 está al rojo vivo
Por su parte, el australiano Oscar Piastri, líder del campeonato y también piloto de McLaren, finalizó en la cuarta posición tras una sólida actuación que le permitió conservar una ventaja importante en la clasificación general. Entre los españoles, Fernando Alonso logró rescatar el octavo lugar para Aston Martin, mientras que Carlos Sainz, con Williams, cruzó la meta en la décima posición, sumando un punto valioso para su equipo en una carrera exigente y estratégica.
La emoción de la Fórmula 1 se trasladará ahora a Estados Unidos, donde en dos semanas se disputará el Gran Premio de las Américas, en Austin, Texas. El trazado, conocido por sus largas rectas y curvas desafiantes, promete ofrecer un nuevo espectáculo bajo condiciones climáticas igualmente calurosas. Con Russell en ascenso, Verstappen en busca de recuperar terreno y McLaren disfrutando de un dominio histórico, la recta final del campeonato se perfila más apasionante que nunca.