Resultado Antigua vs- Xelajú por el Apertura 2025

Antigua G. F. C., que tuvo ocho bajas (cinco seleccionados y tres suspendidos), recibió en el estadio Pensativo al Xelajú M. C., quien no contó con Jesús López, por llamado en Selección Nacional de Guatemala, como parte de la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.
El campeón nacional y el flamante semifinalista de Copa Centroamericana 2025 tuvieron como novedad dentro de sus armados a sus porteros. En Antigua salió Estuardo Sicán y en Xelajú Nery Lobos.
Tras media hora sin un claro dominador del partido, Xelajú aprovechó un balón parado y un error defensivo de los "Coloniales" para irse adelante en el marcador. Un tiro de esquina cobrado al 31, llegó al área grande donde un desafortunado cabezazo de Gerson Chávez hacía meter la pelota en su propia portería para el parcial 0-1 a favor del equipo de Amarini Villatoro.
Al finalizar el primer tiempo, los amonestados eran: Gerson Chávez de Antigua, Romario da Silva y Raúl Calderón de Xelajú.
Remontada
Para el segundo tiempo, Mauricio Tapia decidió retirar a Gerson Chávez, autor del autogol, y le dio ingreso a Santiago Garzaro. Más adelante, al 58, Tapia hizo otras dos variantes: Kevin Macareño y Robinson Flores entraron por Jostin Daly y Milton Maciel, respectivamente.
Cuando se jugaba el 65, Juan Francisco Apaolaza encontró el empate en el partido, y con ello un alivio para los locales, que más adelante sufrirían la expulsión de Juan David Osorio.
Al 77, ya en la recta final del partido, José Espinoza anotó el 2-1 y con ello Antigua le daba vuelta al marcador y ya ganaba el compromiso en casa y sumaba tres puntos vitales.
En el 83 se marcó un penalti a favor de Xelajú, pero Pedro Báez no pudo ante Estuardo Sicán, quien atajó de forma inmejorable al minuto 85. Era el premio para el equipo que había hecho mejor las cosas.
Resumen de la jornada
- Cobán Imperial 2-1 Guastatoya: Oscar Mejía (45) y Yeltsin Álvarez (60) / Emanuel Yori (41)
- Comunicaciones 0-1 Mixco: Fernando Arce (90+2)
- Malacateco 1-0 Mictlán: Frank de León (1)
- Aurora 1-0 Municipal: José Vivas (67)
- Antigua 2-1 Xelajú: Juan Apaolaza (65) y José Espinoza (77) / Gerson Chávez (autogol al 31).
- Achuapa-Marquense: Suspendido por la lluvia.