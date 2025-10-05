 Resultado Antigua vs- Xelajú por el Apertura 2025
Deportes

Antigua remonta ante Xelajú y se lleva tres puntos valiosos

El campeón nacional sigue firme en su lucha de llegar al liderato de la competencia.

Compartir:
José Espinoza da triunfo al Antigua G. F. C. sobre Xelajú
José Espinoza da triunfo al Antigua G. F. C. sobre Xelajú / FOTO: Antigua

Antigua G. F. C., que tuvo ocho bajas (cinco seleccionados y tres suspendidos), recibió en el estadio Pensativo al Xelajú M. C., quien no contó con Jesús López, por llamado en Selección Nacional de Guatemala, como parte de la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

El campeón nacional y el flamante semifinalista de Copa Centroamericana 2025 tuvieron como novedad dentro de sus armados a sus porteros. En Antigua salió Estuardo Sicán y en Xelajú Nery Lobos.

Tras media hora sin un claro dominador del partido, Xelajú aprovechó un balón parado y un error defensivo de los "Coloniales" para irse adelante en el marcador. Un tiro de esquina cobrado al 31, llegó al área grande donde un desafortunado cabezazo de Gerson Chávez hacía meter la pelota en su propia portería para el parcial 0-1 a favor del equipo de Amarini Villatoro.

Al finalizar el primer tiempo, los amonestados eran: Gerson Chávez de Antigua, Romario da Silva y Raúl Calderón de Xelajú.

Remontada 

Para el segundo tiempo, Mauricio Tapia decidió retirar a Gerson Chávez, autor del autogol, y le dio ingreso a Santiago Garzaro. Más adelante, al 58, Tapia hizo otras dos variantes: Kevin Macareño y Robinson Flores entraron por Jostin Daly y Milton Maciel, respectivamente.

Cuando se jugaba el 65, Juan Francisco Apaolaza encontró el empate en el partido, y con ello un alivio para los locales, que más adelante sufrirían la expulsión de Juan David Osorio.

Al 77, ya en la recta final del partido, José Espinoza anotó el 2-1 y con ello Antigua le daba vuelta al marcador y ya ganaba el compromiso en casa y sumaba tres puntos vitales. 

En el 83 se marcó un penalti a favor de Xelajú, pero Pedro Báez no pudo ante Estuardo Sicán, quien atajó de forma inmejorable al minuto 85. Era el premio para el equipo que había hecho mejor las cosas.

Resumen de la jornada

  • Cobán Imperial 2-1 Guastatoya: Oscar Mejía (45) y Yeltsin Álvarez (60) / Emanuel Yori (41)
  • Comunicaciones 0-1 Mixco: Fernando Arce (90+2)
  • Malacateco 1-0 Mictlán: Frank de León (1)
  • Aurora 1-0 Municipal: José Vivas (67)
  • Antigua 2-1 Xelajú:  Juan Apaolaza (65) y José Espinoza (77) / Gerson Chávez (autogol al 31). 
  • Achuapa-Marquense: Suspendido por la lluvia. 
Municipal: Cae el último invicto del Apertura 2025

Los jugadores del “Rojo” se refirieron a la pérdida del invicto, que duró 12 partidos.

En Portada

Anuncian manifestación de transportistas para el lunest
Nacionales

Anuncian manifestación de transportistas para el lunes

06:53 PM, Oct 05
Lluvias podrían prolongarse hasta diciembre en Guatemala, advierte Conredt
Nacionales

Lluvias podrían prolongarse hasta diciembre en Guatemala, advierte Conred

03:16 PM, Oct 05
Antigua remonta ante Xelajú y se lleva tres puntos valiosos t
Deportes

Antigua remonta ante Xelajú y se lleva tres puntos valiosos

08:09 PM, Oct 05
Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowlt
Farándula

Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowl

12:09 PM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos