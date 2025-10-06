 Sortean primera ronda de la Copa del Rey 2025-2026
Deportes

Sortean primera ronda de la Copa del Rey 2025-2026

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao están exentos de participar hasta dieciseisavos.

Este día se sorteó la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-2026
Este día se sorteó la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-2026 / FOTO: RFEF

Ciudad Lucena (3ª RFEF)-Villarreal (1ª), Atlético Palma del Río (Regional)-Betis (1ª), Puerto de Vega (Regional)-Celta de Vigo (1ª) y Yuncos (Regional)-Rayo Vallecano (1ª) son algunos de los emparejamientos para la primera eliminatoria de la Copa del Rey, según deparó este lunes el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Para esta edición, la Real Federación Española de Futbol ha introducido una novedad en el sorteo de las dos primeras rondas, que está condicionado, aparte de por la condición de local del rival de inferior categoría, también por la proximidad geográfica, dividiéndose la geografía del país en cuatro grupos.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España en enero, están exentos de participar hasta dieciseisavos.

Ciudad de Lucena-Villarreal

El Villarreal, dirigido por Marcelino García Toral, iniciará su andadura en la Copa del Rey, en una temporada muy exigente en la que también está jugando Liga de Campeones, frente al Ciudad de Lucena, al que visitará en el municipio cordobés.

El objetivo del conjunto castellonense es pasar de ronda y evitar sorpresas como la de la pasada temporada, cuando cayó en segunda ronda con el Pontevedra, y el año anterior en dieciseisavos con Unionistas de Salamanca.

Rivales de Rayo Vallecano y Valencia

El Rayo Vallecano, que esta temporada ha regresado a Europa veinticuatro años después para disputar la Liga Conferencia, abordará el autobús para adentrarse en la provincia de Toledo y jugar contra el Yuncos, de categoría Regional, que tratará de dar la sorpresa.

El Valencia, ocho veces campeón de la Copa del Rey, la última vez en 2019, se medirá al Maracena, de Granada, de Regional, la misma categoría que el Sant Just, que jugará contra el Mallorca.

El CD Sant Jordi, que lo hará con Osasuna; el Getxo con el Alavés y la SD Negreira con la Real Sociedad.

El dato: 112 clubes -de seis categorías diferentes- han conocido este lunes, 6 de octubre, su suerte en la primera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre, competición que presenta este curso su 122º edición.

*Información EFE.

